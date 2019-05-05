ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

Hakkari' deki üs bölgesine havanlı saldırıda şehit olan üç asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda uğurlama tören düzenleniyor..
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Hakkari' deki üs bölgesine havanlı saldırıda şehit olan üç asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda uğurlama tören düzenleniyor.. CANLI YAYINDAYIZ
05 Mayıs 2019 Pazar 09:03
Hakkari' deki üs bölgesine havanlı saldırıda şehit olan üç asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda uğurlama tören düzenleniyor..
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