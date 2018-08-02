ABONELERİMİZE  CANLI YAYIN  DUYURUSU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte sel bölgesinde HAVADAN incelemelerde bulunuyor. CANLI YAYINDAYIZ.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte sel bölgesinde HAVADAN incelemelerde bulunuyor. CANLI YAYINDAYIZ.
02 Ağustos 2018 Perşembe 15:17
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