ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

Hakkari' de Astsubay eşini ziyaretten dönerken yola tuzatlanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenleniyor..TÖRENDEN CANLI YAYINDAYIZ
Hakkari' de Astsubay eşini ziyaretten dönerken yola tuzatlanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenleniyor..TÖRENDEN CANLI YAYINDAYIZ