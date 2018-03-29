YURT;BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’ IN BOSNA HERSEK' E HAREKETİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVALİMANINDA AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR..CANLI YAYINDAYIZ..
ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU
YURT;BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’ IN BOSNA HERSEK' E HAREKETİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVALİMANINDA AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR..CANLI YAYINDAYIZ..
29 Mart 2018 Perşembe 08:48
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.