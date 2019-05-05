ABOELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)
Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
ABOELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN) Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
05 Mayıs 2019 Pazar 06:09
ABOELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)
Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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