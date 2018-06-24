Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başladı
Oylar sayılmaya başladı.. Yasak 18.45'te...
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...

ABDULLAH GÜL'ÜN SANDIĞINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 187 oy alırken,...

ABDULLAH GÜL'ÜN SANDIĞINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 187 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 107 oy çıktı.  
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1134 nolu sandıkta kullanmıştı. Sayımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: 187, Muharrem İnce: 107, Meral Akşener: 25, Temel Karamollaoğlu: 8, Selahattin Demirtaş: 1, 3 geçersiz ve 1 oy ise boş 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325