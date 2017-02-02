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ABDULLAH GÜL: KARAR, TERÖRİSTLERE AVANTAJ SAĞLAYACAK UCUZ BİR ŞOVDAN İBARET

İSTANBUL 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Birleşi Devletleri(ABD) Başkanı Donald Trump’un 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamesiyle ilgili Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül@cbabdullahgul...

ABDULLAH GÜL: KARAR, TERÖRİSTLERE AVANTAJ SAĞLAYACAK UCUZ BİR ŞOVDAN İBARET

İSTANBUL

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Birleşi Devletleri(ABD) Başkanı Donald Trump’un 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamesiyle ilgili Twitter adresinden açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül@cbabdullahgul resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Abdullah Gül, seçim kampanyaları sırasında retorik temelde bir popülizm normal karşılanabileceğini ve tolere edilebileceğini vurgulayarak, "Ancak, Makamı üstlenmenin bedeli sorumlu bir şekilde ve ferasetle hareket etmektir. Aksi takdirde, bir yandan ülkenin itibar kaybına yol açarken diğer yandan insanları acıya ve yıkıma sürüklersiniz." dedi.

Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"ABD, son Başkanlık kararlarıyla sadece kendi mirasını görmezden gelmekle kalmıyor; aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve serbest ticaret gibi kendi öz değerlerini de yok sayıyor.

Bilhassa bunlar arasında en tartışmalı olan ve “Müslüman yasağı" olarak adlandırılan karar, yüce İslam dinini kendi sapkın ideolojileri için kullanan teröristlere avantaj sağlayacak ucuz bir şovdan ibaret."

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