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ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım

ABD’nin en genç kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez okyanuslar üzerinden işleyecek hızlı trenler yapılmasını ve uçak yolculuklarından vazgeçilmesini önerdi. 

ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım

ABD’nin en genç kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez okyanuslar üzerinden işleyecek hızlı trenler yapılmasını ve uçak yolculuklarından vazgeçilmesini önerdi. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez, Senato’dan Ed Markey ile birlikte hazırladıkları ‘Green New Deal’ isimli yasa tasarısı ile ABD’nin zararlı sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi ve sürdürülebilir bir ekonomi kurmayı amaçladıklarını açıkladı.

Demokrat Partinin 2020 başkanlık seçimleri için şimdiden adaylığını açıklayan üyelerinin çoğunun da desteğini alan yasa tasarısında birçok ilginç madde bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nden 64 ve Senato’dan 9 destekçisi olan tasarı ısı yalıtımı ile enerji ihtiyacını düşürmek ve son teknoloji enerji verimliliğini sağlamak amacıyla ABD’deki tüm binaların yeniden inşaasını öngörüyor.

Gelecek on yılda konvansiyonel fosil yakıtların kullanımını tamamen sonlandırmayı amaçlayan tasarı ayrıca mümkün olursa nükleer enerjinin de on yıl içerisinde yasaklanmasını hedefliyor.

Zararlı sera gazı salınımına karşı teknolojik çözümler üretmek yerine daha fazla ağaç dikilmesini isteyen Ocasio-Cortez, yeni bir karbon vergisi de getirilebileceğini belirtiyor.

Maliyeti trilyonlarca doları bulacak tasarının nasıl finanse edileceği konusunda ise net bir plan yok. Birçok zengin işadamı tasarıyı kabul etse ve fon sağlamak istese dahi bu yardımların yeterli olmayacağını kabul eden Ocasio-Cortez, ABD Merkez Bankası FED’in tasarıda yer alan projeler için kredi sağlayabileceğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD’nin En Genç Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez
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