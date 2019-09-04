ABD'nin yeni büyükelçisi Satterfield, Anıtkabir'de

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret etti. Satterfield, "Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermişti" dedi.ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu vermesinin ardından bugün Anıtkabir' ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen David Satterfield ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Satterfield ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Satterfield, şunları kaydetti:"Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermiştir. Onun hatırası tüm dünyada kıymetli bir hazine olarak görülmektedir. Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönemde, ABD'yi Ankara’da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, ABD’nin stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki bundan sonra da devam edecektir."

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