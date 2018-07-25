ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'ev hapsi' kararı (1)

TERÖR örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verildi.ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiği zirvede serbest bırakılma talebiyle görüşülen rahip Andrew Craig Brunson'un, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasıyla İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyordu.İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasına karar verdi. Rahip Brunson hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.

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-Adliyeden görüntüler

-Brunson'uiin görüntüsü