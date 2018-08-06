ABD'li Brunson'un esnaf komşuları, park yeri bulamamaktan yakındı

İZMİR'de, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmanda güvenlik önlemleri devam ederken, sokak esnafı da buna bağlı hareketliliğin şaşkınlığını yaşıyor. Sokaktaki polis otoları nedeniyle araçlarını park edecek yer bulamamaktan yakınan esnaf, yaşanan bu olağanüstü durumun sona ermesini bekliyor.

İzmirde, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hepis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u evinin bulunduğu sokaktaki hareketlilik sürüyor. Rahip Brunson'un ev hapsinde olduğu evinin bulunduğu apartman ile sokaktaki güvenlik önlemleri devam ederken, esnaf da bu yeni duruma alışmaya çalışıyor.

Sokakta koltuk ve minder tamiri yapan, ayrıca Brunson ile eşi Norine Brunson'un müşterisi olduğunu söyleyen Ali Çalışkan, "Bilindiği gibi burada ev hapsinde. Sokakta sıkı güvenlik önlemleri var, sokakta geziyorlar. Ben de bir haftadır burada yoktum. Ama sokak eskisine nazaran daha hareketlendi. Araç trafiği bayağı yoğunlaştı. Polis otolarından dolayı çoğu zaman araçlarımızı koyacak yer bulamıyoruz. Bu sokakta bu kadar çok güvenlik önlemini ilk defa gördük. Bizim için aslında çok bir şey değişmedi, değişenler bunlar. Biz, o rahibin burada ufak tefek işlerini de yaptık, ama böyle işler içerisinde olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Emlak danışmanı Enver Gökten de, "Sokaktaki hareketlilik, herkesin bildiği sebepten. ABD buradaki rahibi istiyor. 15-20 tane polis sürekli burada bekliyor. Ben, bir Türk vatandaşı olarak bir sürü polisin burada tek bir kişi için beklemesini doğru bulmuyorum. Hayatımızda hiçbir değişiklik olmadı, eskiden nasılsak hala öyleyiz. Halk gelip gidiyor, gazeteciler sürekli burada. Nedir bu ortam? Türkiye'ye yakışıyor mu bu? Gereken neyse bir an evvel yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"HEYECAN DUYDUK"

Yaşananlardan dolayı hayatlarının hareketlendiğini, heyecan yaşadıklarını söyleyen emlak danışmanı Şirvan Şen de, "Biz aslında esnaf olarak heyecanlandık biraz da. Bu olayların burada gerçekleşmesi, canlı yayınlar olması bize heyecan veriyor. Bir yandan hoşumuza gidiyor ama bir yandan da ülkemizde bu tür şeylerin yaşandığını duymak üzüntü verici. Gerekenin yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını düşünüyorum. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.

Esnaftan Orhan Çiftçi ise yaşananlara tepki gösterip, "Brunson denen, kendisini rahip diye tanıtan, doğrudaki Kürt vatandaşları Hristiyanlaştırmaya çalışan bir adam yüzünden sokakta hareketlilik var. Bir kişiyi koruyacaklar diye bütün gün burada bir sürü kişi bekliyor. Ama onun korunması da normal, çünkü korumasalar büyük bir ihtimal CIA tarafından öldürülecek ve suç Türkiye'nin üzerine atılacak. Yok dolar çıktı, yok mazot yükseldi. Amerika'nın oyunu bunlar. Kendisi sıradan birisiydi aslında, kendisini çok güzel kamufle etmiş. Koynumuzda yıllarca Fethullah Gülen denen şerefsizi beslemişiz ve onun hain olduğunu anlayamamışız, bunun mu anlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokaktan görüntü.

- Esnafla yapılan röportajlar

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Davut CAN / İZMİR ()