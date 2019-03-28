ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSU, METİN TOPUZ DAVASI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Özden ATİK /İSTANBUL, ()

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, Topuz'un tahliye talebi reddedilerek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üye hakimlerden birinin, Topuz'un tahliyesine ilişkin muhalefet şerhi kullandığı da öğrenildi. Davayı üç gün boyunca takip eden ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada "Bugün duruşmada herhangi bir suç işlendiğine dair, inandırıcı somut bir delil bulamadık. Bu davanın adil ve hızlı bir şekilde bir an önce sonuçlandırılmasına ilişkin hükümetimizin çağırısını yineliyoruz" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve çoğu ABD'li yabancı gazeteciler de duruşmayı izledi.

"MASUMUM, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Tahliye talepleri sorulan sanık Metin Topuz, "Yaptığım görüşmeler Türkiye Cumhuriyeti tarafından belli makamlara getirilmiş kişilerle yaptığım görüşmelerdir. Hepsi işim gereği yasal sınırlar içinde yaptığım görüşmelerdir. Suç işlemedim" dedi. Tanık Nizamettin Çelikbilek'in ifadesinde Adil Öksüz ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddiasına karşı da söyleyecekleri olduğunu belirten Topuz, "9. Ocak 2007- 10 Ocak 2007 tarihlerinde alışveriş merkezinde görüşme yapmamız mümkün değil. İstinye Park 21 Eylül 2007’de faaliyete başlamış, resmi açılışı ise 19 Ekim 2007. Zaten hiçbir zaman olmamış yapılmamış bir toplantının o tarihte açılmamış olan İstinye Park’ta yapılması mümkün değil. Katar Caddesi, konsolosluğa açılan cadde ve bizim günlük olarak konsolosluğa giriş çıkış yaparken kullandığımız cadde. HTS kayıtlarının burada olması normal. Masumum hiçbir suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

AVUKATI DA TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık Metin Topuz’un avukatlarından Selman Alibaş da "Siz '1982’de konsolosluğa girdiniz, ne oldu da 1992’de Amerikan Federal Narkotik Dairesi (DEA)'ya girdiniz?’ diye sordunuz. Metin beyin babası da konsolosluk çalışanı oğlu da. Metin Bey'in DEA’ya girmesinde bir FETÖ bağlantısı aranıyorsa o kapı da kapandı. Metin Topuz’un telefonundan yapılmış telefon görüşmesinde sadece FETÖ'cülerle yapılmış telefon görüşmeleri sorgulanmıştır. Tamamen algılar üzerinden yürütülmüş bir soruşturmadan bahsediyoruz. Soruşturmanın kökeninden nasıl başladığına dair bir şey yok. Soruşturma temelsiz. Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

BAŞKONSOLOS AÇIKLAMA YAPTI

Mahkeme heyeti ara kararında, sanık Metin Topuz'un tahliye talebi reddedilerek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üye hakimlerden biri, Topuz'un tahliyesine ilişkin muhalefet şerhi kullandı. Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, duruşma çıkışında yaptığı basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bugün duruşmada herhangi bir suç işlendiğine dair, inandırıcı somut bir delil bulamadık. Bu davanın adil ve hızlı bir şekilde bir an önce sonuçlandırılmasına ilişkin hükümetimizin çağırısını yineliyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Jennifer L. Davis'in açıklaması

-Topuz'un yakınlarının çıkışı