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ABD ile 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı (2)
MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bölge tesisi kapsamında Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD askerleri tarafından yapılan kara devriyesinin sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,...
GÜNDEM 04.10.2019, 15:10
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bölge tesisi kapsamında Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD askerleri tarafından yapılan kara devriyesinin sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telebyad’ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi" denildi.
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