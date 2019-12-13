ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David Satterfield'in, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı bakanlığa çağırıldığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield, bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal, adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir" denildi.

ANKARA, ()-