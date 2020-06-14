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ABD Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu! Siyah Çelenk bırakıldı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde, siyahî George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesini Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) protesto etti.

GÜNDEM 14.06.2020, 19:15 Murat Aydın
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ABD Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu! Siyah Çelenk bırakıldı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde, siyahî George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesini Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) protesto etti.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde işsiz siyahî George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ülkede başlayan eylemlere destek vermek için Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, İstanbul Sarıyer’de bulunan ABD Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Eylemde George Floyd’un fotoğrafları ile üzerine “Yankee Go Home”, “I Can’t Breathe”, yazılı dövizler ve “Kahrolsun ABD-AB Emperyalistleri! Yaşasın Amerika İşçi Sınıfı ve Halkları” yazılı pankart açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle HKP üyelerinin sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı eylemde basın açıklamasını HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina gerçekleştirdi.

“BU VİCDANSIZLIĞA KARŞI İÇİ BURKULMAYANIN İNSANLIĞINDAN ŞÜPHE EDERİZ”

Pınar Akbina tarafından George Floyd can çekiştiği sırada “Lütfen, Nefes Alamıyorum” ve son anında annesini, “Anne, Anne” sözleri hatırlatıldı.

Akbina,“Hangi vicdansız bu sözlerin karşısında kulaklarını tıkayabilir? Che Guevera’nın “Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim” sözü hatırlatarak, Bu vicdansızlığa karşı gözlerinden yaşlar süzülmeyen, içi burkulmayan ve bir kez daha ABD Emperyalistlerine karşı kini bilenmeyenin insanlığından şüphe ederiz” ifadelerine yer verildi.

George Floyd’un vahşice katledilmesine ABD Halklarının dayanamadığını buna karşılık harekete geçtiklerini, ne sokağa çıkma yasaklarını, ne Koronavirüs’ün durduramadığını, ne de polis şiddetinin durdurmadığını ifade etti.

ABD’deki protestocuların tarihin en büyük ayaklanmalarına imza attığını, Trump’un sığınağa saklandığı sırada ABD’deki protestoculara karşı yapmış olduğu açıklamalar hatırlatılarak, “Tehditler de sindiremedi, korkutamadı ayaklanan kitleyi. Gösteriler gün geçtikçe büyüdü ve yayıldı” ifadelerine yer verildi.

“BEYAZ SARAY’IN EYLEM ALANI YERİNE ÇEVRİLMESİ TARİHTE BİR İLK’TİR”

ABD’deki protestolarının haklı ve meşru olduğunu vurgulayan Akbina, “Bu gösterilerin içinde provokatörler vardır, dikkatli olmak lazımdır, barışçıl olmalı, devletin aşırı şiddetiyle aynılaşmamak lazım gibi ifadelerle küçültmemek gerekiyor. Halkın bu isyanı önemlidir. Beyaz Saray’ın tarihinde bir ilk olarak eylem alanına çevrilmiş olması, taşlanmış olması, korkudan “Dünyanın En Güçlü Liderinin” yeraltı barınaklarına bir fare gibi sığınması önemlidir. Bu İsyan, Amerikan Halklarının en azından kendi gücünü görmesi, bir araya geldiğinde de; yenilmez, aşılmaz güç olarak gördüklerinin aslında birer kâğıttan kaplan olduklarını görmeleri açısından önemlidir” ifade etti.

“ABD TARİHİ: KATLİAMLAR, SOYKIRIMLAR ÜZERİNE KURULUDUR”

ABD askerlerinin Ortadoğu’da insanları nefessiz bırakarak öldürmesine değinen Akbina, “Amerikan Halklarının şunu da görmesi çok önemlidir. Kendilerinin yaşadıkları bu vahşeti, kendi Emperyalist Anavatanları, Dünya Halklarına dünyanın neredeyse bütün bölgelerinde, günümüzde özellikle Ortadoğu’da her saniye, her an yaşatıyor. ABD Tarihi; katliamlar, soykırımlar ve dünya halklarının yağmalanması üzerine kuruludur. Şu anda bile ABD Halkının “özgürlük götürüyoruz” diye kandırıldığı, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Afganistan’da, Küba/Guantinoma’da insanlar ABD Conileri tarafından nefessiz bırakılarak öldürülüyor. İşkencelere uğratılıyor. Kadınların ırzına geçiriliyor” dedi.

“TÜM DÜNYA HALKLARININ YAŞAMI ÖNEMLİDİR”

Akbina, “ABD Halkları dünyanın diğer ucundaki kendi Anavatanları tarafından boğazlarına çökülerek öldürülen insanların nefes alması içinde ayaklanmalı. Bilmeliler ki, dünyanın diğer ucundaki insanlara karşı yapılan haksızlığa karşı susmak kendilerini de suç ortağı yapar! Bilmeliler ki sadece “siyahların yaşamı” değil, tüm dünya halklarının yaşamı önemlidir. ABD Halkı şunu da bilincini çıkartmalıdır: ABD Halkının gerçek özgürlüğe kavuşabilmesi, ABD Emperyalist haydudunun dünya halklarını yağmalamasının sona ermesine bağlıdır. Bu nedenle her fırsatta ABD Halkları Mazlum Dünya Halklarının yanında olmalı, onlara karşı yapılan her türlü haksızlığı yüreklerinin derinliklerinde duyabilmelidirler” ifadelerine yer verdi.

HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina açıklamayı George Floyd’un ölümünden sonra yaptığı konuşma ile dünya gündemine oturan Aktivist Tamika Mallory’in sözleriyle bitirdi.

Açıklama sırasında, “Kahrolsun Halkların Katili ABD Emperyalizmi!”, “Gün Gelecek Devran ABD Halklara Hesap Verecek!”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği!”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!”, “Katil ABD Ülkemizden Defol!”, “Yankee Go Home!” sloganları atıldı.

Açıklama’nın ardından ABD Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

#George Floyd #Halkın Kurtuluş Partisi #ABD İstanbul Başkonsolosluğu
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