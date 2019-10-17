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ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi taşıyan uçak öğlen saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı. Yoğun...
GÜNDEM 17.10.2019, 15:33
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi taşıyan uçak öğlen saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrılan Pence ve beraberindekiler, Çankaya'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ne gitti. Pence, buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
İrfan ÖZŞEKER-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()
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