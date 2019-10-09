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ABD Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi. Dışişleri...
GÜNDEM 09.10.2019, 17:07
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.
Selen YALAZ/ANKARA, ()-
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