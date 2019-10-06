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ABD Ankara Büyükelçiliği: Üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz
ABD Ankara Büyükelçiliği, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesi ile ilgili olarak, "Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha...
GÜNDEM 06.10.2019, 17:18
ABD Ankara Büyükelçiliği, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesi ile ilgili olarak, "Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.
ABD Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.
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