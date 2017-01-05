ABD Ankara Büyükelçiliği: Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağolsun.
ABD Ankara Büyükelçiliği İzmir saldırısını kınadı
ABD Ankara Büyükelçiliği: Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağolsun.
05 Ocak 2017 Perşembe 19:57
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