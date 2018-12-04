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AB'den Kosova'ya kötü haber; vizeler 2020'ye ertelendi

Enis TABAK, Priştine, () - Kosova hükümetinin geçtiğimiz hafta Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Kosova'ya gelen mallara yüzde 100 gümrük vergisi kararı başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği tarafından tepkiyle kaşılanmıştı. Kosova hükümetinin...

AB'den Kosova'ya kötü haber; vizeler 2020'ye ertelendi

Enis TABAK, Priştine, () - Kosova hükümetinin geçtiğimiz hafta Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Kosova'ya gelen mallara yüzde 100 gümrük vergisi kararı başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği tarafından tepkiyle kaşılanmıştı. Kosova hükümetinin kararı ardından ABD'nin Kosova Büyükelçi vekili Collen Hyland, Kosova hükümetinin Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine yönelik ek vergi uygulanmasının gerginliğin artmasına ve Kosova’nın itibar kaybına neden olacağını söylemişti. Avrupa Birliği'nden de yapılan açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'den Sırbistan ve Bosna Hersek mallarına yapılan yüzde 100'lük vergi kararının geri çekilmesi istenmişti. Kosova hükümetinin vergi kararıyla ilgili her hangi bir kararar almaması ardından bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova'ya geldi. Hahn, bugün başta Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay olmak üzere Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile bir araya geldi. Kosovalı üst düzey yetkililerle bir araya gelen AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova'nın Sırbistan ve Bosna Hersek mallarına yönelik vergi kararını geri almalarını istedi. AB temsilcisi yüzde yüz vergi oranı kararının alınmasının CEFTA’ya dönem başkanlığı yapan Kosova’ya zarar vereceğini söyledi. Kosova'nın uluslararası yasaları ihlal ettiğini söyleyen Hahn, kararın derhal geri alınmasını istedi.

Vizeler 2020'ye kaldı

Sırbistan'daki resmi temasları ardından Kosova'ya geçen AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya geldi. Görüşmeler ardından basına açıklamalarda bulunan Hahn, AB 'nin Kosova'nın Sırp mallarına uygulanan yüzde 100 'lük vergiyi yükseltme kararına şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Hahn bu uygulamanın yürürlükten kaldırılmasını istedi. Vizeler için Kosova vatandaşlarından daha fazla sabır talep ettiğini söyleyen Hahn, vizelerin en geç 2020'de ele alınabileceğini söyledi. Malumunuz AB şuan seçimlere gidiyor bu da bu sürecin az da osla yavaşamsına sebep oldu diyen Hahn, ama inanıyorum ki bu süreç 2020 yılında tamamlanacak fakat Kosovlaılar asla tarihlere bağlı olmamalılar ifadelerini kullandı. .

Kosova'ya gelmeden önce Sırbistan liderleriyle bir araya geldi

Kosova'ya gelmeden önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya gelen AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova'nın Sırbistan ve Bosna-Hersek ürünlerine yüzde yüz vergi koyma kararının bölgesel işbirliğini engellediği açıklamasında bulundu.

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