9 ayda internette 128 içeriğe erişim engeli

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda, internette çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek 128 içeriğe erişim engeli getirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



Bakanlık tarafından pedagog ve psikologlardan oluşturulan ekip, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat mesai yapıyor. Bakanlıkça dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek pek çok paylaşıma karşı mücadele ediliyor. İnternetteki tehlikelere karşı özellikle çocukları korumayı hedefleyen sosyal medya grubu, gece gündüz, tek tek inceleme yaparak, zararlı içerikleri tespit ediyor. Bakanlığın belirlediği zararlı içerikler, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle yasal işlemler başlatılarak, yargı yoluyla erişime engelleniyor. Çalışmalar sonucu son 9 ayda, 128 içeriğe erişim engeli getirildi, zararlı içerikler silindi ve 2 kişi gözaltına alındı.



BAKAN SELÇUK: ÇOCUKLAR HEDEF OLABİLİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi durumların, çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğini, bunun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. Selçuk, "Dijital ortamda yer alan; çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan içerik ve reklamlar, siber zorbalık, şiddet ve korku, bahis siteleri çocuğun psikososyal gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin her adımı takip edilebiliyor. Bu nedenle çocukların paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişinin elinde kötü bir amaçla kullanılabiliyor; çocuklar özgür olduklarını düşündükleri bu ortamlarda hedef olabiliyorlar" dedi.



Bakan Selçuk, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aileler tarafından çocukların kişisel bilgileri ile özel yaşamına ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassasiyet göstermelerinde fayda görüyoruz. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere müdahale ediyoruz."

ANKARA, ()