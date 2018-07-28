81 ildeki 'Açık Kapı' birimlerine 30 bin  255 başvuru

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturduğu "Açık Kapı" birimlerinde, binlerce kişinin talepleri karşılanıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 30 bin 255 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 28 bin 918 sonuçlandırılırken, 22 bin 497’sine ( yüzde 78) olumlu dönüldü.

Talepler arasında rüyasında Çanakkale'yi gören ve gitmek isteyen 75 yaşındaki Dilfiraz Kızlarkayası'nın dileği gerçekleştirilirken, 7 kardeşi olan, maddi imkânsızlıklar nedeniyle liseye gidemeyen Zeynep Aksoy'un ortaokul öğretmenine gizlice yazdığı mektup sayesinde okula devam etmesi sağlandı. Vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması, taleplerinin hızlı sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 48 ilçe kaymakamlığında "Açık Kapı Projesi" başlatılmıştı. Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 30 bin 255 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 28 bin 918 sonuçlandırılırken, 22 bin 497’sine ( yüzde 78) olumlu dönüldü.

RÜYASINDA ÇANAKKALE’Yİ GÖRDÜ

Nisan ayında Malatya Açık Kapı birimine müracaat eden 75 yaşındaki Dilfiraz Kızlarkayası, rüyasında Çanakkale’yi gördü ve gitmek istedi. Sağlık durumunun elverişsizliği ve maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Kızlarkayası, bu isteğini Malatya Valiliği'ndeki Açık Kapı birimine iletti. Konuyla ilgili araştırma yapan Açık Kapı birimindekiler Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin Çanakkale gezileri düzenlediğini öğrenmeleri üzerine, konu belediye yetkililerine iletildi. Belediyenin olumlu cevap vermesiyle birlikte Kızlarkayası'na sağlık raporu alındı, bir refakatçisi ile birlikte Çanakkale'ye gönderildi.

ZEYNEP, LİSE HAYALİNE KAVUŞTU

Şanlıurfa/Eyyübiye ilçesinde yaşayan annesi bedensel engelli olan ve kendisinden küçük 7 kardeşi bulunan Zeynep Aksoy öğretmenine gizlice yazdığı mektupta, "Yasemin hocam merhaba nasılsınız, sizi çok seviyorum, sizleri çok özledim, yeni öğrencileriniz hayırlı, uğurlu olsun. Okula gitmiyorum çünkü sizler, yani tüm hocalar sözünüzü tutmadınız. Hep boşuna çalıştım, Hasibe ve Sıdıka’dan daha başarılıydım ama onlar okuyor, ben ise okumuyorum. Ne güzel hayallerim vardı. Hepsi yıkıldı. Hepsi sizlerin yüzünden. Keşke hiç umutlanmasaydım. Çalıştım hep boşunaydı. Hepiniz sözünüzü tutmadınız" ifadelerine yer verdi. Zeynep'in bu mektubu üzerine harekete geçen öğretmeni Yasemin Koca ve okul idaresi Şanlıurfa Valiliğinde bulunan Açık Kapı birimine müracaat etti. Açık Kapı birimindekiler Zeynep Aksoy’un GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kaydının yapılması, okul kıyafetleri ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

AÇIK KAPI KÜTÜPHANESİ

Batman/Gercüş’e bağlı Sapanlı köyü ilkokulu öğrencilerinin valilikteki Açık Kapı birimine talepte bulunması üzerine okulun mobilya ihtiyaçları karşılandı, 3 bin kitap temin edilerek Açık Kapı Kütüphanesi kuruldu. Ayrıca öğrencilere spor malzemeleri, kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

17 KONU BAŞLIĞINDA MÜRACAAT EDİLEBİLİYOR

Vatandaşlar "Açık Kapı" birimlerine 17 konu başlığında 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Başvurular, yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İlerleyen dönemde ise KİOSKLAR ve Çağrı Merkezin üzerinden de müracaatlar alınabilecek. Başvuru yapan vatandaşların müracaatları elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Vatandaşlara “müracaatınızdan dolayı valilik olarak teşekkür ederiz” bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılıyor. Ayrıca açık kapı personelince, valiliklere başvuruda bulunan şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara mihmandarlık hizmeti de veriliyor.

BAŞVURULAR 7 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILIYOR

Projesi kapsamında açık kapı bürolarına başvuru yapanların talepleri 7 gün içerisinde sonuçlandırılıyor. Olumlu ya da olumsuz 7 günlük cevaplanma süresini geçen başvurular konularına, birimlerine göre, sorun alanlarına göre valilere veya İçişleri Bakanlığı’na gönderiliyor. Müracaat sahipleri sürecin her aşamasını kendilerine verilen başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonlarından takip edebiliyor.

YÜZDE 90’I HİZMETTEN MEMNUN

Ayrıca 15 ilde bürolara müracaat eden 256 vatandaşa telefon yoluyla proje hakkında memnuniyet anketi uyguladı. Ankete katılanların yüzde 90'ından fazlasının hizmetten memnun oldukları anlaşıldı.

Haber:ANKARA,()