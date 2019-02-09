81 ilde okul çevrelerinde denetim: 2 bin 675 aranan kişi yakalandı



POLİS ve jandarmanın, 81 ilde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde, çeşitli ihlallerden bin 733 servis sürücüsüne cezai işlem uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 675 kişi yakalandı.



İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yapılan 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre; ülke genelinde dün yapılan denetimlere Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinden 48 bin 673 personel katıldı.



31 bin 600 okul servis aracında yapılan denetimlerde, 'okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 'emniyet kemeri takmamak', 'fazla yolcu taşımak' gibi nedenlerden bin 733 servis sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 243 servis aracı trafikten men edildi.



2 BİN 675 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Okul çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalarda yapılan kontrollerde ise 362 bin 202 kişi sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 24 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 63 yaralama, 31 hırsızlık,18 dolandırıcılık, 25 tehdit, 10 hakaret, 5 kayıp çocuk, 2 bin 261 yoklama kaçağı-bakaya, 224 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 675 aranan kişi yakalandı. Bu kişiler üzerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 17 av tüfeği, 126 adet mermi-fişek, 6 kesici-delici alet ile 8 kurusıkı tabanca, 61 gram eroin, 385 gram esrar, 81 gram sentetik uyuşturucu, 15 adet uyuşturucu hap ile 2 bin 752 paket kaçak sigara ele geçirildi.



198 İŞYERİ HAKKINDA İŞLE YAPILDI



Ayrıca, okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 15 bin 845 okul çevresi ile 26 bin 630 umuma açık yer kontrol edilirken,198 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.



