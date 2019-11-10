banner314

banner325

Son Dakika

81 ilde güven ve huzur uygulaması

GENEL asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 81 ilde 69 bin 246 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı...

GÜNDEM 10.11.2019, 13:07
81 ilde güven ve huzur uygulaması

GENEL asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 81 ilde 69 bin 246 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen uygulamada, terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun bulunabileceği yerler ile buralara ulaşımda kullanabilecekleri bulvar, cadde ve sokaklar, metruk binalar ile vatandaşların yoğun bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, park-bahçeler, kamu binaları çevreleri, toplu taşıma yapılan gar, otogar, havalimanı girişleri, alışveriş merkezleri kontrol edildi.
104 GÖZALTI
69 bin 246 personel ve 236 dedektör köpeğin katıldığı uygulama, 5 bin 646 noktada gerçekleşti. Toplam 699 bin 602 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı. Bunlardan 4'ü 'adam öldürme', 5'i 'yağma', 14'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 4'ü 'çocuğun cinsel istismarı', 2'sinin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından arandığı belirtildi. Ayrıca 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp kişi buhlunurken, bin 958 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 104 şüpheli gözaltına alındı.
218 BİNDEN FAZLA ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Uygulamada 218 bin 67 adet araç kontrol edildi, 6 bin 464 adet araca işlem yapıldı. 91 adet aranan araç tespit edilirken, bin 510 adet araç trafikten men edildi. 11 bin 484 adet metruk bina kontrol edilirken, 31 bin 773 umuma açık iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde 229 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 10 iş yeri kapatıldı.
Ayrıca 27 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 365 mermi, 10 adet kesici-delici alet, 817,2 gram esrar, 12 gram eroin, 133,4 gram bonzai, 75,9 gram metanfetamin, 14 adet ecstasy hap ile 5 adet captagon, 28 adet sentetik ecza, bin 940 paket kaçak sigara ve 97 litre kaçak içki ele geçirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA, ()

Yorumlar (0)
23°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:39
Öğle 12:53
İkindi 15:32
Akşam 17:57
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Alanyaspor 10 19
4. Galatasaray 11 19
5. Malatyaspor 10 17
6. Trabzonspor 10 16
7. Başakşehir 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Konyaspor 11 13
12. Kasımpaşa 11 12
13. Göztepe 10 12
14. Denizlispor 10 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 10 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Akhisar Bld.Spor 11 18
4. Erzurum BB 11 18
5. Ümraniye 10 17
6. Balıkesirspor 10 17
7. Menemen Belediyespor 11 17
8. Bursaspor 10 16
9. Altay 11 15
10. Keçiörengücü 10 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Osmanlıspor 11 10
15. Boluspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 11 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. Bournemouth 12 16
8. Brighton 11 15
9. Burnley 12 15
10. Crystal Palace 12 15
11. Newcastle 12 15
12. Tottenham 12 14
13. Everton 12 14
14. M. United 11 13
15. Wolverhampton 11 13
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Real Sociedad 13 23
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 13 20
7. Valencia 13 20
8. Getafe 12 19
9. Villarreal 12 18
10. Osasuna 12 18
11. Athletic Bilbao 12 17
12. Levante 12 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Real Betis 12 13
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6