Tahıllar, MÖ 10.000 Yaklasik yıllarında Yakın Manzara doğuda yabani otlardan evrimleşmiştir. MÖ 8000 yıllarında imkb, tahılların Tarımı yapılmaya başlanmıştır. MÖ 7500'lerde ilk Olarak Suriye'de buğday yetiştirildiği, çavdarın imkb bundan ancak 1000 yıl Kadar Sonra görüldüğü bilinmektedir. Devrinden günümüze kalan kalıntılar Taş, MÖ 6000 yıllarında tahılların orta Avrupa'da da yetiştirildiğini göstermektedir.



Çavdarın gen merkezinin Anadolu Olduğu Görüşü kuvvetlidir. Çavdarın kalıtsal ilk örneklerine, bugün Türkiye, Suriye, Irak, İran Afganistan'ın bulundugu BÖLGEDE rastlanmıştır ettik. Hatta Karadeniz bölgesinden geldiği, söylenmektedir. Henüz MÖ 6.600 yıllarında Kafkasya Bölgesinde insanlar yabani çavdar türlerini topluyordu. Çavdar ekimi imkb MÖ 6000 yıllarında, İnsanlığın en eski, en kadim uygarlıklarına ev sahipliği yapan Mezopotamya'da, Fırat ile Dicle nehirleri Arasındaki bereketli topraklarda yapılmaya başlanmıştır.



Yaklasik MÖ 4.000 yilindan İtibaren çavdar Düzenli Olarak ekilmeye başlandıysa da; uzunca Bir Süre önemsiz Bir tarla ürünü Olarak Kaldı yabani Olarak Batı'ya doğru yayıldı ot ettik. Doğu Avrupa'da çavdar MÖ 2000'den İtibaren Slavlar, MÖ 500 yıllarında imkb Keltler Tötonlar Tarafından yetiştirilmeye başlanmıştır ettik. Orta Avrupa'da ekilme sıklığının artması ISE Yaklasik MS 500 yilindan İtibaren Olmuştur.



Özellikle kuru topraklarda safra yetiştiği verimsiz ettik, topraktaki zararlılardan etkilenmediği, ekildiği yerde beş yıl üst üste Ürün vererek, etek yaz, hem üzerinde kış aylarinda ekilebildiği Için çavdar; zamanla darı, yulaf ettik buğday gibi Başka tahıl türlerinin Yerini aldı. 12. 13. ziyaretinde Yüzyılda çavdar avrupa'nın birçok Bölgesinde ekmeğin ana maddesi Haline geldi. Hatta Bazi bölgelerde ekmek ihtiyacını karşılamak Için bira yapiminda kullanılması safra yasaklandı. Orta Çağ'da, Avrupa'daki en önemli Diğer besinlerden biri Olan çavdar, Cardio ZAMANDA Ekonominin de önemli Diğer Bir parçasıydı.



Ancak, modern ZAMANLARDA Tum Dünyada çavdar ekimi azalarak, zenginliğin Bir göstergesi Sayılan buğday ununa eğilim arttı. Tüm dünya, 8000 Yıllık Bir geleneği terk etmenin bedelini diyabet, direnci, şeker hastalığı, obezite insülin, çölyak intoleranslarının artışıyla ödedi besin ettik. Günümüzde imkb çavdar Tüketimi hızla artmaya başladı çavdar ettik, sağlıklı beslenmenin, Metabolik hastalıklardan korunmanın ettik kilo kontrolünün simge besinlerinden biri Haline gelmeye başladı