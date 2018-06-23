8 yaşındaki Betim tedavi için Üsküp'ten Düzce’ye getirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – BEYAZ Ay Derneği Düzce Şubesi tarafından Makedonya’nın Üsküp şehrinde engellilerin rehabilite edildiği bir okula götürülen yardım malzemelerin teslimi sırasında karşılaşılan ve genetik testler yapılması gereken ancak yaşadığı ülkede testlerin yapılmasının mümkün olmadığı 8 yaşındaki epilepsi hastası Betim Sejfullaji’nin tedavi masrafları Düzce Üniversitesi tarafından karşılandı. Betim ve ailesi Düzce’ye getirildi.



TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANDI

Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi’nin Makedonya’nın Üsküp şehrinde engelli öğrencilerin rehabilite edildiği bir okula yaptığı malzeme yardımı kampanyasına katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Üsküp şehrinde Neriman Sejfullaji ile karşılaştı. Neriman Sejfullaji, 8 yaşındaki oğlunun epilepsi hastası olduğunu ve genetik bazı testlerin yapılması gerektiğini ancak Makedonya’da bunun mümkün olmadığı iletti. Bunun üzerine 8 yaşında Betim Sejfullaji’nin tedavi masraflarının karşılanması ve gerekli genetik testlerin yapılması için Düzce’ye getirilmesi teklif edildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Genetik testleri yapılması gereken 8 yaşında Betim Sejfullaji annesi Neriman Sejfullaji ve babası Adnan Sejfullaji ile birlikte Düzce’ye geldiler. Düzce Üniversitesi’ne tedavi altına alınan Betim Sejfullaji’nin genetik testleri için gerekli olan tedavi süreci başlatıldı.

Konu hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar “Belediye Başkanımız ile birlikte Makedonya Üsküp ziyaretimizde engelli çocuklarımızın rehabilite edildiği bir okula gittik ve orada yardıma ihtiyacı olan çocuklarımıza burada toplanan malzemeleri götürdük. Betim ile yolumuz orada kesişti. Annesi ile diyalog kurduk ve bir genetik probleminin olabileceğini, gelişimi ile ilgili bazı sorunlarının olduğunu ancak Makedonya’da bu imkanların bulunmadığını nasıl yardımcı olacağımı sorduğunda , geldik burada hangi testlerin yapılması gerektiği bilgilerini bize ilettiler. Biz de Başhekimiz ile birlikte değerlendirerek hastanemiz imkanları ile ülkemizin imkanlarıyla ve sponsorlar sayesinde bu genetik testlerin tamamını burada yapabileceğimizi ve çocuğumuzun 8 yaşına gelene kadar bilemediğimiz problemlerinin neler olabileceğini ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Dün akşam geldiler bugün uğurlayacağız. Hastanemizde misafir ediyoruz. Ülkemizin sosyal devlet olduğunu, ülkemizin tüm olanakları ile sağlıktan, sosyal hizmetler noktasına varıncaya kadar ne kadar gelişmiş olduğunu güzel imkanların olduğunu da görmüş olduk. Umuyoruz ki Betim’i sağlıklı bir yaşama uğurlayacağız” dedi.

'GENETİK TESTLER MAKEDONYA'DA YAPILAMADI'

8 yaşında Betim Sejfullaji’nin annesi Neriman Sejfullaji ise “Betim ilk başlarda konuşamıyordu. Daha sonra konuşmaya başladı. Biz 2013 yılında doktora gittik ve Betim’in epilepsi hastalığı olduğunu öğrendik. Tedavi arıyoruz. Sonra metobolik yapan doktorumuz bize genetik testler yapmak istedi ancak ama bu olanak Makedonya’da yok. Biz yurt dışında alalım istedik. Daha sonra kısmet oldu ve Nigar hanımla görüştük. Daha burada genetik testler için harekete geçtiler. Bu genetik testlerin Makedonya’da yapılması imkansız. Sadece yurt dışında yapılıyordu. Biz Düzce’ye geldik” dedi.

Düzce’de 1 gün misafir edilen Betim Sejfullaji, genetik testler için gerekli kan alımı ve tedavisinin ardından Makedonya’ya uğurlandı. Test sonuçlarına göre Betim Sejfullaji’nin tedavisine devam edilecek.

Dzcmakedonya

Görüntüde Betim Sejfullaji’nin kan alınırken görüntüsü

Aile ile görüntü

Rektör Nigar Demircan Çakar’ın Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Öner Abidin Balbay’da bilgi alırken görüntüsü

Rektörün açıklamaları

Çocuğun annesinin açıklamaları ve detaylar var