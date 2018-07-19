  8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 21 GÖZALTI

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren sözde "Eyalet Hadimi", "Bölge Hadimi", "Mütevelli Esnaf", "Ünite Yapılanması", "Talebe Yapılanması"nda tespit edilen 32 kişiye yönelik bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da "Gaybubet Evi" olarak tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise 32 kişi dışında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu"ndan aranan 3 kişi yakalandı. Polisin, aranan kişilere yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

