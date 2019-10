700 METREDE UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ BÖYLE ANLATTI

''YAMAÇ PARAŞÜTÜ, FUTBOLDAN DAHA GÜVENLİ''

Antalya'nın Alanya ilçesinde havada ipi kopan paraşütte pilot ve yolcusu denize acil iniş yaparken, paraşütlerin güvenli olup olmadığı bir kez daha tartışıldı. Türk Hava Kurumu (THK) yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu ise birlikte uçtuğu Demirören Haber Ajansı () muhabirine, 700 metre yükselikte futbolun tehlikeli sporlar arasında 7'nci, yamaç paraşütünün ise 23'üncü sırada olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü korkulacak bir spor değil, ülkemizde de hızla gelişiyor. Herkesi de bu sporu yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Alanya'da hafta başında havada ipi kopan paraşütte pilot ve yolcusunun denize acil iniş yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından, yamaç paraşütünün güvenliği konusu sosyal medyada tartışılmaya başladı. Yamaç paraşütü güvenliği konusunda çeşitli görüşler ortaya konulurken, THK yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu, birlikte uçuş yaptığı Demirören Haber Ajansı () muhabirine, 700 metre yükselikte güvenli uçuş ve paraşüt güvenliği hakkında bilgi verdi.

'TEHLİKELİ SPORLAR ARASINDA 23'ÜNCÜ SIRADADIR'

Ergun Ulu, paraşütün sanılanının aksine çoğu spor dalından daha az tehlike içerdiğini söyledi. Ulu, "Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü sporunu yapıyorum, aynı zamanda ticari faaliyet içerisindeyiz. Yamaç paraşütü basit bir hava aracıdır. Tehlikeli sporlar arasında 23'üncü sıradadır. Paraşüt sporu ne kadar tehlikeli görünse de futbol daha tehlikeli. Çünkü futbol listede 7'nci sırada. Yani paraşüt sporu aslında tehlikesi az bir spor. Geçenlerde Alanya'da bir arkadaşımız ufak bir acil iniş durumu gerçekleştirdi. Gayet başarılı bir iniş yaptı. Detaylı bir şekilde henüz incelemesi yapılmadı ama malzemenin fabrikasyon hatası olduğunu düşünüyoruz. Yine malzemenin eski olmasından da kaynaklı olabilir. Çünkü o ipler her dönüşte yaklaşık 2.5 'G kuvveti'ne maruz kalıyor. Hava şartlarına çok rahat dayanabilecek bir ekipmandır ama ipler kopmuş, koptuktan sonra da pilot arkadaşımız doğru karar vererek yedek paraşütünü açarak suya iniş yapmış. Bu çok normal bir şey aslında. Ölüdeniz Babadağ yamaç paraşütünde dünyanın merkezi konumunda. Yaklaşık 25 yıldır orada yamaç paraşütü yapılıyor. Ve orada haftada 1- 2 defa yedek paraşüt açılıyor. Bu sporun doğasında olan bir şey. Zaten her yamaç paraşütünde yedek paraşüt ve kubbe olarak 2 paraşütle uçulur" dedi.

'TESTLERDEN GEÇİRİLİYOR'

Yamaç paraşütünün basit bir hava aracı olduğunu fakat uçarken belirli şartlara ve doğaya saygı duyulması gerektiğini belirten Ergun Ulu, "Uçuşlar, 20 knot rüzgarın üstünde kesinlikle yapılmamalı, doğru rüzgar beklenmeli, ekipmanların tamamen güvenli, yeni olması ve LTF testleri, DHV testleri dediğimiz uluslararası testlerden de geçmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda her yıl uçtuğumuz ekipmanların THK tarafından testleri yapılıyor, aerodinamiklerine bakılıyor. Bu testlerden geçerse 1 yıl daha kullanılması için vize veriliyor" diye konuştu.

'KORKULACAK BİR SPOR DEĞİL'

Yamaç paraşütü yapmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu, şöyle dedi:

"Bu sporu yapacak olan kişiler veya yolcu olarak gelecekler öncelikle hangi şirketle ve pilotla uçacaklarını, bunların tecrübelerini araştırsınlar, daha sonra uçuşlarını gerçekleştirsinler. Yamaç paraşütü korkulacak bir spor değil, ülkemizde de hızla gelişiyor. Herkesi de bu sporu yapmaya davet ediyoruz. Yamaç paraşütü uçuşu yapmak için gelen yolcunun bir gün öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Boyu, kilosu, şeker, tansiyon veya kronik hastalık gibi durumlar için tek tek kontrol yapılması gerekiyor. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuş buluşma noktasında toplanıyoruz. Yolcunun ayakkabısı yoksa, ayakkabı temin ediyoruz. Çünkü ayakkabısız uçuş yasak. Kalp, şeker, tansiyon gibi durumu varsa veya alkollüyse uçuşa almıyoruz. Hamile kadınların uçması kesinlikle yasak. Sonrasında dağın zirvesine çıkıyoruz. Zirvede profesyonel pilotlar yolcuya ne yapması gerektiği konusunda bir eğitim veriyor. Ardından uçuşa geçiliyor ve pilot paraşütü kullanırken siz gökyüzünün, rüzgarın ve manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Bulutlara dokunup uçuşun keyfini sürüyorsunuz, geri kalan her şeyi pilot yapıyor."

