7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi, 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.



