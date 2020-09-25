7 ilde törer operasyonu, HDP'lilere Kobani gözaltısı

PKK/KCK operasyonunda eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani eylemlerine dair yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde aralarında HDP eski MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kobani soruşturması" kapsamında aralarında HDP yöneticileri ve üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı, Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, HDP RTÜK Üyesi Ali Ürküt, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nazmi Gür, HDP Eski MYK Üyesi Can Memiş, HDP Eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

BAŞSAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kobani eylemlerine işaret edilerek, “6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı” iddialarına yer verildi.

Yaşanan ölümler ve yaralanmalara değinilen açıklamada, “Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

DÜĞÜNDEN SONRA ERDOĞAN’A GİDEN BAŞSAVCI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde düğünü yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı külliyesine giderek Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesiyle eleştirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman tarafından yürütülen soruşturma bir yıl önce başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ilk olarak, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın ifadesi alınmıştı. Tutuklu yargılandığı dosyadan tahliye edilen Demirtaş, aynı gün ‘Kobanêesoruşturması’ kapsamında ifadesi alınarak, hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti.

AYHAN BİLGEN GÖZALTINA ALINDI

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı. Gözaltına alınarak zırhlı araca bindirilen Bilgen'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer de duruma tepki gösterdi

Operasyonun Kobani olaylarından 6 yıl sonra yapılması dikkat çekti. Kaynaklar, yapılan araştırmalarda, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin olayları tahrik ettiği yönünde. İktidar yayınlarından A Haber olayı "6-7 Ekim Faillerine operasyon" başlığı ile verdi.

Operasyon haberi sosyal medyada patladı. Herkes tarafına göre yorumlarla haberi gündeme getirdi.

6 yıl önce Kobane'de yaşanan olaylar adeta bir ayaklanma gibi yansımıştı gündeme.