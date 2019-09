7 aylık engelli Azra'nın doğumunda ihmal iddiasına suç duyurusu

Ankara'da Hanife- Ercan İstenci çiftinin, 7 ay önce hastanede sezaryenle dünyaya gelen kızları Azra Asel'in, iddiaya göre doğum sırasında oksijensiz kalması sonucu beyninde ağır hasar oluştu. İstenci çifti, solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren kızlarının doğumunda ihmal olduğu iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



28 Ocak'ta doğum sancıları artan ev kadını Hanife İstenci (26), özel sektörde işçi olan eşi Ercan İstenci (30) ile birlikte Dikmen'deki hastaneye başvurdu. Kadın Doğum Uzmanı Dr. N.S. tarafından kontrol edilen Hanife İstenci, doğum için biraz daha beklemesi gerektiği söylenerek eve gönderildi. Aynı gün akşam saatlerinde sancıları artan Hanife İstenci, yeniden aynı hastaneye başvurdu. Hastanede acil ameliyata alınan İstenci, sezaryenle 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. 2 gün sonra taburcu edilen Azra bebeğin, gece kalbi durdu. Başka bir hastaneye götürülen Azra bebek, kalp masajı ile yaşama döndürülürken, 40 gün yoğun bakımda kaldı. Azra Asel, beyninde ağır hasar oluşması nedeniyle şimdi evde solunum cihazına bağlı yaşarken, şırıngayla beslenerek hayata tutunmaya çalışıyor. İstenci çifti ise doğumda ihmal olduğu iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



'2 GÜN SÜREKLİ AĞLADI, PERSONEL İLGİLENMEDİ'

Hanife İstenci, bebeği dünyaya geldiğinde hiç sevinemediğini anlatarak, "Çünkü bebeğim doğdu; ama önce hiç ağlamadı. Sonra hastanede kaldığımız 2 gün boyunca hiç durmadan ağladı. Hastanede hiçbir personel yeterli derecede bakmadı, ilgilenmedi. Doğumdan 2 gün sonra da apar topar taburcu edildik. Taburcu olurken çocuğumun dudaklarında hala morluk vardı. O gece evde emzirmek için kucağıma aldığımda dudakları mosmordu, kalbi durmuştu, nefes almıyordu. Hemen Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’ne götürdük ve orada 40 dakikalık bir kalp masajından sonra hayata döndü. Yaklaşık 4,5 ay yoğun bakımda kaldı" dedi.



'ELİMİZDE OKSİJEN TÜPÜ, SABAHA KADAR BEKLİYORUZ'



Hanife İstenci, bebeğinin 7 aydır hiç uyanmadığını, komada yattığını anlatarak, "Doktorlar ağır beyin hasarlı olduğunu söyledi. Beyin fonksiyonlarının tamamını kaybetmiş durumda. Sadece bedeni büyüyecek bu şekilde. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Birçok uzman doktora gittim, her yere başvurdum; ama Azra için hiçbir çözüm bulunamadı. Asıl annelik-babalık böyle zorluklarda oluyormuş. Kucağıma alamıyorum, sesini duyamıyorum. Göz rengi ne bilmiyorum. Eşimle salonda dönüşümlü bir şekilde uyuyoruz. Çünkü makine alarm verdiği zaman oksijenin düştüğünü anlıyoruz ve o zaman kalbi duruyor. Onu riske atmamak için elimizde oksijen tüpü yanında bekliyoruz sabaha kadar. Herhangi bir olumsuzlukta hastanede bize verilen 3 günlük eğitimle bebeğimizi hayatta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



'HASTANEDEN DAVACIYIM'

Hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten İstenci, "Yaklaşık 4 aydan beri adli süreç devam ediyor. Hastaneden davacıyım. Doğum yaptığım hastanenin çocuk doktoru gece olmadığı için başka bir hastaneden nöbetçi çocuk doktorunu çağırmışlar. Benim bebeğim 2 gün boyunca ağlarken hiç birisi bakmadı. Bebeğimin üzerinde doğum kontrollerinin hiç birisi yapılmadı" dedi.



AVUKAT: SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI

Ailenin avukatı Fatma Seda Kaya ise tüm sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Soruşturma sürüyor. Bebek şiddetli bir şekilde ve sürekli olarak ağlamasına rağmen ne doktorlar ne hemşireler ne de hastabakıcılar tarafından hiçbir şekilde ilgilenilmemiş. Azra bebek, sırf 'hastanede yatak açılsın' mantığı ile son kontroller yapılmadan hastaneden annesi ile birlikte taburcu edilmiştir. Hastanenin ihmali sebebiyle bebek hala solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedir. Maalesef yaşanan bu olaylar sebebiyle aile maddi ve manevi anlamda çok yıpranmıştır. Bebeklerinin sağlığına bir an önce kavuşmasını arzu eden müvekkillerimin bir diğer dileği de vermiş oldukları hukuki mücadeleyi kazanmak ve Azra bebeğin bu hale gelmesindeki sorumluların bir an evvel cezalandırılmalarıdır" ifadelerini kullandı.



HASTANE YÖNETİMİ: OLAY YARGIYA İNTİKAL ETMİŞTİR

Hastane yetkilisi ise "Biz hastane olarak sorumlu olduğumuzu asla düşünmüyoruz; ama ortada bir olay var ki bu üzücü bir olay ve bu olay yargıya intikal etmiştir. Savunmalarımız verilmiş ve bizden istenen evrak teslim edilmiştir. Yargı süreci devam etmektedir" dedi.



