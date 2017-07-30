64 ÜLKENİN 'SANAT ELÇİLERİ' BÜYÜKÇEKMECE'DE



İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,

Büyükçekmece'de düzenlenen '18'inci Kültür ve Sanat Festivali' geleneksel korteji ile başladı. Büyükçekmece sahili Albatros'tan başlayan, yüzlerce kişinin birbirinden ilginç ve renkli kostümlerde katıldığı görüntülerin ortaya çıktığı kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı kortej yürülüşüne Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslararası Dans Federasyonu (FIDAF) Genel Sekreteri Park Sang KYu, Büyükçekmece'nin Makedonya'daki kardeş şehri Struga'nın Belediye Başkanı Mustafa Zabzun, Uluslararası Büyükçekmece Festival Komitesi Onursal Başkanı Tahsin Öztiryaki, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, KKTC Gençlik Dairesi Başkanı Gencay Eroğlu, KKTC Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Sanatçı Suat Suna, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, 64 ülkeden gelen sanat elçileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Festivalin açılış kortejinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 64 ülkeden gelen 'sanat elçisi' olarak nitelendirdiği bin 330 konuk ile Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni başlattıklarını anlatırken, şöyle dedi:

"Dünya kültür hayatına, sanat hayatına hayırlı olsun. Büyükçekmecemize hayırlı olsun. Dünya barışına, dünya dostluğuna, dünya kardeşliğine hayırlı olsun. Bu yola ilk çıktığımızda, sevgi birbirimize barış hepimize demiştik. 18 yıldır kesintisiz olarak bu festivali yaparak, Dünya Festivaller Birliği'nin 5 kez en iyi festival ödülünü aldık. Bunun birinci kahramanı siz çok değerli Büyük Büyükçekmece Ailemdir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum"

GÖRSEL ŞÖLEN

Albatros mevkiinden başlayan kortej yürüyüşü dünyanın önde gelen karnavallarını aratmadı. Korteje katılan sivil toplum kuruluşları ve ilçe sakinlerinin doğa, barış ve kardeşlik temalarını içeren tasarlayarak diktikleri birbirinden renkli ve ilginç kostümler ilgi çekti. Kordonboyu esnafının havai fişek ve konfetilerle verdiği destekle görsel bir şölene dönen 4 kilometrelik kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Gecenin finalinde zumba gösterisi kalabalığı coşturdu.



Görüntü Dökümü:

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-Festivale katılanlardan görüntüler

-Festivale katılan renkli kostümlü gruplar

-Havai fişek gösterileri

-Genel ve detaylar

