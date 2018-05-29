6. EKİN YAZIN DOSTLARI TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,()

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 2013 yılından bu yana verilen ödüllerde 'Yılın oyunu' ödülünü Şevket Çoruh'un geçtiğmiz yıl açtığı Baba Sahne'de izleyiciye sunulan "Kanlı Komedya - Caligula" kazandı.



Ekin Yazın Dostları grubunun 2013 yılından itibaren yıl içinde izlenen ve en çok beğenilen sanatçı ve oyunları onurlandırmak için düzenlediği tiyatro ödüllerinin 6'ıncısı Akatlar Kültür Merkezi'nde sahiplerine verildi. Seçici kurulunda hiçbir tiyatrocu bulunmayan jüri tarafından yıl içinde değerlendirilen oyunlara ve oyunculara toplam 20 kategoride ödüller takdim edildi.

Yılın oyunu ödülünü Baba Sahne'de izleyiciyle buluşan Kanlı Komedya - Caligula, yılın küçük salon oyunu ödülünü ise Sahne 3'ün sergilediği Özgürlüğün Bedeli oyunu kazandı. Diğer kategorilerde ödül kazananlar ise şöyle;

"Yılın Komedisi" Oyun Karıştı (Tatavla Tiyatro),

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Grubu Ödülü: Dönüşüm (Altkat Sanat),

Yılın Yönetmeni: Yiğit Sertdemir III. Richard (Altıdan Sonra Tiyatro),

Yılın Oyun Yazarı: Ceren Ercan Seni Seviyorum Türkiye (Bakırköy Belediye Tiyatroları),

Ylın Kadın Oyuncusu: Yeşim Koçak Nora (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Erkek Oyuncusu: Ersin Umut Güler Kürklü Venüs (Yolcu Tiyatro),

Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncuları: Ayşegül Sünetçioğlu Jean-Paul Marat (Praxis Perform), Gülay Say Netoçka Nezvanova (Yabancı Sahne),

Yılın Küçük Salon Erkek Oyuncusu: Muzaffer Yöntem Godot'yu Beklerkeni Beklerken (Asmalı Sahne),

Yılın Komedi Kadın Oyuncusu: Ayşe Erbulak Damadım Olur musun? (Tiyatro Kedi),

Yılın Komedi Erkek Oyuncusu: Erdem Akakçe İntiharın Genel Provası (Tiyatroadam),

Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Ayşegül Uraz He-Go (Altıdan Sonra Tiyatro),

Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: Serhan Süsler Nehrin Solgun Yüzü (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Sahne Tasarımı ödülü: Behlüldane Tor Günün Çorbası (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Giysi Tasarımı ödülü: Nihal Kaplangı Çingeneler Gökyüzünde Yaşar (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Işık Tasarımı ödülü: Serhat Akın Romeo ve Juliet (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Özgün Tiyatro Müziği ödülü: Burçak Çöllü Sherlock-Hamid (Bakırköy Belediye Tiyatroları),

Yılın Koreografi ödülü: Senem Oluz Çingeneler Gökyüzünde Yaşar (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Genç Yetenekleri: Atakan Yılmaz Angina Pektoris (Küçük Salon), Meriç Rakalar Filifu'nun İntikamı (Altıdan Sonra Tiyatro), Emir Özden Otomatik Portakal (Küçük Salon), Öyküsu Özyürek Özgürlüğün Bedeli (Sahne 3)

Görüntü Dökümü:

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-Açılış konuşmaları

-Ödül töreninden detaylar

-Ödül alanların sahnede toplu fotoğraf çekilmeleri

-Genel ve detaylar



