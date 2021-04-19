6 Belediyeye Gri Hizmet Pasaportu soruşturması
İçişleri Bakanlığı Belediyeler aracılığıyla hizmet pasaportu ile yurtdışına çıkışla ilgili 6 belediye hakkında soruşturma başlatıldı.
Belediyeler aracılığıyla hizmet pasaportu ile yurtdışına çıkışla ilgili 6 belediye hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor"denildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi: "Kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet pasaportu sağlanarak yurtdışına çıkış yapılmasına yönelik soruşturma devam ediyor.İçişleri Bakanlığı, 6 belediye hakkında daha soruşturma başlatıldığını duyurdu.Vali yardımcısı ve 2 müdür görevden alındıGündemKonuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.Almanya'ya firarı bir kamyona ayarlamış!GündemBu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.",
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016