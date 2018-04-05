 53'ÜNCÜ ADALET NÖBETİNDE  TUTUKLU AVUKATLARIN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI OKUNDU

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul,

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için her hafta gerçekleştirilen Adalet Nöbeti'nin bu hafta 53'üncüsü tutuldu. 5 Nisan Avukatlar Günü'ne denk gelen nöbette, tutuklu avukatlar Sezin Uçar, Özlem Gümüştaş ve Selçuk Kozağaçlı'nın tutuklu bulundukları cezaevinden yolladıkları mesajlar okundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için avukatlar, açıklama öncesinde adliyenin atriumunda toplandı. Themis heykellerinin altında bir süre nöbet tutan avukatlar, daha sonra adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Gazetesi davası sanıklarından karikatürist Musa Kart ile avukatlar Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku'nun da bulunduğu açıklamaya, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da destek verdi.

BARO BAŞKANI MEHMET DURAKOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Grup adına açıklamayı İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu yaptı. Durakoğlu, "5 Nisan 1878 tarihi İstanbul Barosu'nun kuruluş gününü ifade ediyor. İstanbul Barosu bu yıl, 140. yılını kutluyor. Aynı zamanda 140 yıllık bir hukuk mücadelesinin adı bu. Bugün buradan bütün meslektaşlarımın avukatlar gününü kutluyorum. Ne kadar buruk olsak da mesleğimize ilişkin biriktirdiğimiz değerler ne denli aşındırılmış olsa da, avukatlığa özgü hiç tükenmeyen umutlarımızın diri tutulması uğruna kutluyoruz günümüzü" dedi. Durakoğlu konuşmasını, "Bugün 5 Nisan, avukatlar günü. Bugün artık adalet talep etsin istiyoruz halkımız. Yargımız bağımsız ve tarafsız olsun. Hukukun üstünlüğü egemen olsun istiyoruz. Biz hukuk devleti istiyoruz. Halkımızı da yanımızda istiyoruz" diyerek bitirdi.

Daha sonra Akın Atalay, Sezin Uçar, Özlem Gümüştaş ve Selçuk Kozağaçlı'nın tutuklu bulundukları cezaevinden yolladıkları Avukatlar Günü mesajları okundu. Avukat Akın Atalay'ın Silivri Cezevi'nden yolladığı mesajı avukat Gülsüm Som okudu. Atalay mesajında, "Haksızlık ve adaletsizlik karşısında susmayan ayağa kalkan insan, uygar insandır. Avukatlar için yalnızca insani ve ahlaki bir sorumluluk olmakla kalmayıp aynı zamanda mesleki bir gereklilik ve ödevdir. Avukatlık mesleği, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların hukuki anlamda çözülmesini birbirlerinden olan hak ve alacaklarını takip ve elde edilmesini yardımcı olmasından ibaret bir meslek değildir. Toplumda hakkın, hukukun üstün ve egemen kılınması adaletsizliklerle mücadele edilmesi insan hakları ve özgürlüklerinin korunması da mesleğin ilgi ve sorumluluk alanındadır" yazdı. Ardından Akın Atalay adına eşi Adalet Dinamet'e çiçek verildi. Açıklamanın ardından grup dağıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Durakoğlu açıklama

-Akın Atalay'ın mesajının okunması

-Diğer avukatların mesajının okunması

-Genel ve detaylar

