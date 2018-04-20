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 500 BİN LİRA GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

x Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtarak otomobille önünü kestikleri V.Ç'nin 500 bin lirasını gasp eden 4 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. KAÇIRIP...

 500 BİN LİRA GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

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Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL
Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtarak otomobille önünü kestikleri V.Ç'nin 500 bin lirasını gasp eden 4 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KAÇIRIP 500 BİN LİRASINI GASP ETMİŞLER
Esenyurt, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda işyerinden çıkan V.Ç.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir otomobil tarafından kesildi. Görgün tanıklarını ifadelerine göre şüpheliler V.Ç.'yi otomobilinden indirerek kendi araçlarına zorla bindirip olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra kaçırılan V.Ç., Esenyurt, Bizimkent Köprüsü üzerinde serbest bırakıldı. Polise başvuran V.Ç. şüphelilerin yanında bulunan 500 bin lirayı gasp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Polisin önceki gün 4 adrese eş zamanlı yaptığı baskınla Mehmet N., Erdem B. Mustafa D., Levent K. gözaltına alındı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili 2 kişinin ise başka suçlardan yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-Emniyetten çıkışı
-Detaylar

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