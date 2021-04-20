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50 Milyon Dolarlık kumpasta skandal üstüne skandal

İşadamı Fehmi Öztürk’ün 50 milyon dolar dolandırıldığı olaylar zincirinde, yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Daha önce işadamını darp eden iki badigardrın Çanakkale’de işadamı Öztürk’e ait otelin satışı ihalesine gittikleri anlaşıldı.

GÜNDEM 20.04.2021, 11:26 20.04.2021, 17:41 Murat Aydın
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50 Milyon Dolarlık kumpasta skandal üstüne skandal

İşadamı Fehmi Öztürk’ün 50 milyon dolar dolandırıldığı olaylar zincirinde, yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Fehmi Öztürk’ü,eski ortağı Fırat Muşlu’nun talimatı ile darp ettiği belirlenen çeşitli suçlardan sabıkası olan bodyguardı Cem Özmüş ile bir adamı, geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece Adliyesi’nde ortaya çıkmıştı. SüperHaber’in fotoğraflar ile tespit ettiği iki bodyguardın,yine Fırat Muşlu’nun talimatı ile Çanakkale’de işadamı Öztürk’e ait otelin satışı ihalesine gittikleri anlaşıldı.Polisin,Cem Özmüş ile yanındaki diğer bodyguardı, ihaleye fesat karıştırmak suçunu işlerken kamera ile tespit ettiği öğrenildi. Savcılığın bu gelişmeler üzerine, Fırat Muşlu ile Cem Özmüş hakkında soruşturma açtığı belirtildi.

İşadamı Fehmi Öztürk,eski ortakları Gelecek Partili Cuma İçten ve Fırat Muşlu tarafından,kumpas,tehdit ve darp sonucu, 50 milyon dolar dolandırıldığını öne sürerek,çeşitli adliyelerde davalar açmıştı.İşadamı Öztürk’ün açtığı ve halen devam eden davalarda, arka arkaya çeşitli hukuk skandalları yaşanmaya başlanmıştı.

50 MİLYON DOLARLIK KUMPASTA 
SKANDALLAR BİTMEK BİLMİYOR!

Gazeteci Mevlüt Yüksel'in SüperHaber’deki haberine göre; son yılların en organize kumpas ile yapıldığı iddia edilen, 50 milyon dolarlık dolandırıcılıkta,yeni skandal görüntüler ortaya çıktı. Fehmi Öztürk’ü,eski ortağı Fırat Muşlu’nun talimatı ile  darp ettiği belirtilen Cem Özmüş ile bir adamı,geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece Adliyesi’nde görüntülenmişti.SüperHaber’in fotoğraflar ile tespit ettiği,adliyenin girişinde ve Fırat Muşlu’nun yargılandığı bir davada, siyah takım elbise ile dolaşan iki bodyguardın,yine Fırat Muşlu’nun talimatı ile Çanakkale’de otel ihalesine gittikleri belirlendi. Çanakkale polisi,Cem Özmüş ile yanındaki diğer bodyguardı,ihaleye fesat karıştırmak suçunu işlerken, kamera ile tespit ettiği anlaşıldı.

FIRAT MUŞLU’NUN BODYGUARDLARI 
FEHMİ ÖZTÜRK’Ü DARP ETMİŞTİ!

Sinop’tan Çanakkale’ye kadar uzanan olaylar zinciri,işadamı Fehmi Öztürk’ün,Başakşehir’de  oğlu Ercan Öztürk ile beraber kahvaltı yaparken,10 Temmuz 2018 yılında saldırıya uğraması ile başlamıştı.Öztürk’ün eski ortağı Fırat Muşlu’nun koruması olan,çeşitli suçlardan sabıkası olduğu bilinen Cem Özmüş ve Muhammed Dursun adlı kişiler,Öztürk’e aniden ve arkadan muşta ile saldırmışlardı.Meydana gelen olayda,Fehmi Öztürk sol gözünden ağır şekilde yaralanmıştı.Öztürk,tam 7 saat süren ameliyat olmuş ve sol gözünde yüzde 20 görme kaybı meydana gelmişti.

SKANDAL 1-AVUKAT ŞAHİNTEKİN MAHKEMEDE 
DARP EDENLERİ İŞADAMININ YANINA OTURTTU!  

İşadamı Fehmi Öztürk’ün uğradığı saldırı sonucu,Cem Özmüş ile Muhammed Dursun’a Küçükçekmece Adliyesi 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nde, “darp,tehdit ve yaralama” suçlarından dava açıldı.Buarada işadamı Öztürk’ün eski ortağı Fırat Muşlu hakkında da,“Bilirkişiye rüşvet vermek ve gerçeğe aykırı rapor düzenletmek” suçundan,bir başka dava açılmıştı.İşadamı Öztürk,bu davaya katılmak için,16 09 2019 tarihinde  adliyeye giderek,mahkeme salonuna girdi.İddialara göre,işadamı Öztürk’ün davacı olduğu mahkemeye geldiğini gören Fırat Muşlu’nun avukatı Mehdi Şahintekin,mahkeme salonunun dışına çıktı ve işadamını darp eden Cem Özmüş’ü,koridordan çağırarak,darp ettiği Öztürk’ün  yanına oturtturdu.
Bu sırada işadamı Fehmi Öztürk,elini kaldırarak,mahkeme hakimine durumu anlatmak istedi.Ancak,Cem Özmüş hemen işadamı Öztürk’ün yanından ayrılarak mahkeme salonunu terk etti.İşadamı Öztürk,bu durumu mahkemede tespit ettirdi ve eski ortağı Fırat Muşlu ve avukatı Mehdi Şahintekin ile bodyguard Cem Özmüş’ten davacı oldu. 

SKANDAL 2-SABIKALI BODYGUARDLAR 
BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİNDE ORTAYA ÇIKTI!

İşadamı Fehmi Öztürk’ün eski ortağı Fırat Muşlu ile olan bir başka davasında da,17 Aralık 2020 tarihinde skandal yaşandığı belirlenmişti.İşadamı Fırat Muşlu’nun mahkemeye,çok sayıda suç kaydı bulunan, bodyguardları olan siyah takım elbise giymiş Cem Özmüş ile bir başka adamının,gelerek,adliyenin kapısında bekledikleri ve mahkeme koridorunda dolaştıkları görülmüştü.Davaları olmamalarına rağmen,işadamı Fırat Muşlu’nun yanında getirdiği  iki bodyguard,yine işadamı Fehmi Öztürk’ün olduğu duruşma salonuna girmek istemişler.Ancak,Öztürk’ün mahkeme hakimine durumu bildirmesi üzerine,içeri girememiş ve polisler tarafından koridor dışına çıkarılmışlardı.Fırat Muşlu’nun suç kaydı çok olan bodyguardı Cem Özmüş ile yanında bulunan diğer kişinin,adliyedeki görüntülerine SüperHaber ulaşmış ve bu durumu da haberleştirmişti. 

SKANDAL 3-AYNI SABIKALI BODYGUARDLAR 
KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ’NDE GÖRÜNTÜLENDİ!

İşadamı Fehmi Öztürk’ün 50 milyon dolarlık kumpas davasında yaşadığı skandallardan bir başkası ise,14 Ocak 2021 tarihinde Küçükçekmece Adliyesi’nde yaşanmıştı.Öztürk’ün eski ortağı Fırat Muşlu hakkında açtığı ”hakaret”  çdavası,15.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyordu. Buradaki duruşmaya Fırat Muşlu,yine bodyguardları Cem Özmüş ve Muhammed Dursun ile geldi.Fırat Muşlu ve avukatı Mehdi Şahinteki,burada SüperHaber muhabiri Mevlüt Yüksel’i adliyeden çıkarmak için,güvenlik görevlilerine  şikayet etmiş,ancak bu istekleri reddedilmişti.Davada sanık durumundaki Fırat Muşlu ise,duruşma öncesi tutuklanacağını düşünerek,adliyenin arka kapısından gitmişti.Dava sonunda ise bodyguarlardan Muhammed Dursun,SüperHaber Muhabiri Mevlüt Yüksel’in fotoğrafını çekerken görüntülenmişti.

SKANDAL 4- ADLİYEDEKİ BODYGUARD’LAR 
ÇANAKKALE’DE ORTAYA ÇIKTI!

Fırat Muşlu ile  bodyguardlarının yaptığı son skandal,bu kez 5 Mart 2021 tarihinde Çanakkale’nin Lapseki İlçesi’nde meydana geldi.İddialara göre,Gelecek partili Cuma İçten tarafından,kurulan sözde tahkim heyeti kararı sonrası,işadamı Fehmi Öztürk’ün bedelsiz kalan senetleri Fırat Muşlu’ya verilmişti.Muşlu bu senetler ile işadamı Öztürk’e ait Çanakkale’de bulunan otelini  satışa çıkartmıştı.Fırat Muşlu’nun aynı gün Küçükçekmece Adliyesi 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nde,bodyguardı Cem Özmüş ile yargılandığı Fehmi Öztürk’ü darp duruşması vardı.Ancak Fırat Muşlu ve Cem Özmüş’ün bu duruşmaya gitmedikleri görüldü. Fırat Muşlu’nun Sinop’da bir dava için bulunuyordu.Ancak,aynı gün Çanakkale’deki otelin satışı için yapılacak ihaleye, bodyguardı Cem Özmüş ile diğer bir başka adamını yollamıştı.Polis,Fehmi Öztürk’ün şikayeti ile önceden ihalenin yapılacağı Lapseki Belediyesi’nde  tedbir almıştı.Polisin işadamı  Fehmi Öztürk’ü darp eden Cem Özmüş ve bir kişinin de Çanakkale’de otel ihalesinin yapıldığı belediyenin nikah salonunda olduklarını, kamera görüntüleri ile tespit ettiği  belirlendi.

FEHMİ ÖZTÜRK ŞİKAYETÇİ 
OLDU SKANDAL PATLAK VERDİ!

Çanakkale’de meydana gelen bu gelişmeler sonrası,işadamı Fehmi Öztürk,savcılığa bir dilekçe verdi.Öztürk dilekçesinde, eski ortağı Fırat Muşlu ve kendisini darp eden bodyguard Cem Özmüş ile diğer kişi hakkında, şikayetçi oldu.Lapseki Cumhuriyet Savcılığı bunun üzerine bir soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda,Fırat Muşlu’nun  5 Mart 2021 tarihinde 
Sinop İcra Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşması için bulunduğu, aynı gün  bodyguard Cem Özmüş’ü telefonla Çanakkale’de yapılacak olan ihale için,telefon ile yönlendirdiği HTS kayıtlarından ortaya çıktığı öğrenildi.Yine yapılan araştırmada,bodguard Cem Özmüş’ün, Fırat Muşlu ile yargılandığı, aynı gün Küçükçekmece Adliyesi’nde olan ve sanık olarak yargılandığı Fehmi Öztürkü darp suçu davasına gitmeyip, ihale katılımcılarına gözdağı vermek için, ihaleye katılmalarının engellediği ve  ihaleye fesat karıştırıp, ikinci ihalede oteli yarı fiyatı düşürmeye çalıştığının tespit edildiği vurgulandı.

#Fehmi Öztürk
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