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50 milyon dolarlık kumpas davasında itiraf gibi şikayet dilekçesi

İşadamı Fehmi Öztürk’ün 50 milyon dolar dolandırıldığını iddia ettiği davalar zincirinde,ilginç bir gelişme yaşandı.Fehmi Öztürk’ün şirket hisseleri ile mal varlığının, eski ortağı Fırat Muşlu’ya kanunsuz verilmesine imza atan işadamı Selahattin Tavusbay,savcılığa şikayet dilekçesi verdi.

GÜNDEM 23.03.2021, 11:13 23.03.2021, 11:26 Murat Aydın
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50 milyon dolarlık kumpas davasında itiraf gibi şikayet dilekçesi

İşadamı Fehmi Öztürk’ün 50 milyon dolar dolandırıldığını iddia ettiği davalar zincirinde,ilginç bir gelişme yaşandı.Fehmi Öztürk’ün şirket hisseleri ile mal varlığının, eski ortağı Fırat Muşlu’ya kanunsuz verilmesine imza atan işadamı Selahattin Tavusbay,savcılığa şikayet dilekçesi verdi.Tavusbay dilekçesinde, mağdur işadamı Fehmi Öztürk ile Durak Plus Gayrimenkul A.Ş.’den aldığı malların,silahlı tehdit ve baskıyla geri alınmak istendiği iddiasında bulundu.Tavusbay,kendisini Fırat Muşlu’nun yanı sıra, adamlarının ölümle tehdit ettiklerini belirterek,savcılığa suç duyurusu yaptı.


Süperhaber.tv'den MEVLÜT YÜKSEL'in haberine göre;  İstanbul ve Romanya’da çeşitli inşaat işleri yapan işadamı Fehmi Öztürk,tam 3 yıldan beri mahkeme mahkeme dolaşıyor.Öztürk,eski ortakları Fırat Muşlu ile Gelecek Partili Cuma İçten tarafından, baskı,tehdit,darp ve kumpasla, toplam 50 milyon dolarlık şirket hisselerinin yanın da,tüm mal varlığının elinden alındığını iddia ediyor. İşadamı Öztürk, İstanbul, Sinop ve Çanakkale’de çeşitli davalar açarak,kendisi ile ailesinin mal varlığını geri alabilmek için uğraşıyor.


50 MİLYON DOLARLIK KUMPAS DAVASINDA BEKLENEN GELİŞME!

Öztürk’ün 50 milyon dolar dolandırıldığını iddia ettiği davalar zincirinde,ilginç bir gelişme yaşandı.Fehmi Öztürk’ün şirket hisseleri ile mal varlığının, eski ortağı Fırat Muşlu’ya kanunsuz verilmesine imza atan işadamı Selahattin Tavusbay,savcılığa şikayet dilekçesi verdi.Tavusbay dilekçesinde, mağdur işadamı Fehmi Öztürk ile Durak Plus Gayrimenkul A.Ş.’den aldığı malların,silahlı tehdit ve baskıyla geri alınmak istendiği iddiasında bulundu.Tavusbay,kendisini Fırat Muşlu’nun yanı sıra, adamlarının ölümle tehdit ettiklerini belirterek,savcılığa suç duyurusu yaptı.

SELAHATTİN TAVUSBAY VE FIRAT MUŞLU ARASINDAKİ PAYLAŞIM KAVGASI ADLİYEYE TAŞINDI !

Fehmi Öztürk’ün şirket hisseleri ile nal varlığının elinden alındığı,”Tahkim” adlı “Dost Meclisi”nde,Gelecek Partili Cuma İçten,Şükrü Derici,Süleyman Özdemir ile Bayram Karakoç adlı kişilerle beraber hareket ettiği ortaya çıkan Selahattin Tavusbay’ın avukatı Yaşar Ağsu aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinde, şunları belirttiği öğrenildi.

KUMPAS DAVASINDA İTİRAF GİBİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ!

 “Fırat Muşlu müvekkillerimiz ile irtibata geçerek, Fehmi Öztürk’ün sahibi olduğu şirket hisselerini kendi adına devraldığını, daha önce müvekkilimize iradi olarak parası ödenmek suretiyle Durak Plus,Öztürk İnşaat ve Erkan Öztürk’den satın alınmış bulunan, yukarıda bahsettiğimiz 4 adet gayrimenkulün iadesini istemiştir.Gayrimenkullerin satıldığını öğrenen Fırat Muşlu, müvekkillerimizi öldürmekle tehdit etmektedir. Arkasında çok önemli güçler olduğunu belirterek, tehditlerini gerek sözlü ve gerekse yazılı olarak devam ettirmiş, bu tehditlere bigane kalındığını gördüğünde, bu kere Kaan Sakmaner adında bir kişi, 0 5.. ... .. ... GSM numaralı telefonundan, müvekkilleri Fırat adına aradığını belirterek tehditleri bu kişi yinelemiştir.Malların iade edilmemesi halinde, gayrimenkullerden dolayı müvekkillerin kendisine 4 milyon,500 bin dolar borçlu olduğunu, bu paranın ödenmemesi halinde ise, müvekkillerimizi öldürteceğini,gerek yazılı ve gerekse de sözlü olarak, birden fazla kez, hem kendisi ve hem de Kaan isimli şahıs aracılığı ile belirtmiştir.”dedi.

FEHMİ ÖZTÜRK’Ü DE ŞİKAYET EDEREK ŞÜPHELİ  GÖSTERDİ!

İşadamı Selahattin Tavusbay, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde,”Fehmi Öztürk  ile Fırat Muşlu’nun her ne kadar ortaklık ilişkisi anlaşmazlık ve kavga ile sona erdiği gözükse de, iş birliği içinde hareket ettikleri anlaşılmaktadır “ diyerek,mağdur işadamı Fehmi Öztürk’ü de, şüpheli olarak gösterdiği anlaşıldı.

ÖZTÜRK:” SELAHATTİN TAVUSBAY ÜÇ YILDAN BERİ NEREDEYDİ?” 

Öteyandan eski ortakları ile “Dost Meclisi” tarafından  dolandırıldığını ifade eden Fehmi Öztürk,”Ben tam üç yıldan beri verdiğim hukuk mücadelesinde, kendisinden malvarlığının ve şirketinin silahlı adamların baskısı ile alındığı iddiaları, böylece Selahattin Tavusbay tarafından da kabul edilerek doğrulanmış oldu.Ancak ben 3 yıldan beri Fırat Muşlu ve adamlarını dava ederken,hatta oğlumun yanında,muşta ile darp edilirken,adliyelerde karşımda organize ve çok büyük bir çete olduğunu ispat etmeye çalışırken,kendisinden de yardım talep ettiğim Selahattin Tavusbay’ın neden sustuğu anlayamadım? Bu dilekçe,Yavuz hırsız misali bir dilekçe olmuş.Ben de tüm belgeler ile beni içlerinde Selahattin Tavusbay’ın da dahil, olduğu asıl suç örgütünü ortaya çıkaracağım.”dedi.

#FemiÖztürk #dolandırıcılar #FıratMuşla #SelahattinTavusbay #dolandırıcı #dava #Kumpas #GazeteciMevlütYüksel
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