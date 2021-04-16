50 milyon dolarlık davada şok gelişme; Hakim ve duruşma heyeti davadan çekildi

İşadamı Fehmi Öztürk’ün eski ortağı Gelecek Partili Cuma İçten’in de adının geçtiği, 50 milyon dolarlık kumpas ve dolandırıcılık olayında, şok bir gelişme yaşandı. Bakırköy 18.Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir davada yargılanan kişiler beraat etti. Yapılan itiraz üzerine İstinaf Mahkemesi beraat kararını iptal etti ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine aynı mahkeme, yeniden yargılama için, duruşmaya günü belirledi.

Bu sırada sanıklardan Mehmet Doğan, HSYK’ya ve mahkeme heyetine bir dilekçe yazdı.Bu dilekçe sonrası ise, Bakırköy Adliyesi 18.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi ve duruşma heyeti davadan çekildi.

50 MİLYON DOLARLIK DAVADA ŞOK GELİŞME

Türkiye’nin çeşitli illerinde yargı ile ilgili meydana gelen ilginç gelişmelere,İstanbul’da bir yenisinin daha eklendiği ortaya çıktı.

İşadamı Fehmi Öztürk’ün eski ortakları Fırat Muşlu ile Gelecek Partili Cuma İçten’in de adının geçtiği,bilirkişiye rüşvet verme davasında,ilginç bir gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

SANIKLARIN BERAATLERİ BOZULDU ADLİYE KARIŞTI

SuperHaber’de yer alan Mevlüt Yüksel'in özel haberinde yer alan bilgilere göre, Bakırköy Adliyesi’nde deprem yaratan 18.Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi H.A. ile duruşma heyeti üyeleri A.G.,S.A.H.,ve S.Y. ile katip Z.A.’nın önümüzdeki günlerde yapılacak olan “Nitelikli dolandırıcılık,resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlaması davasından çekilmeleri şöyle gerçekleşti:

Bilirkişi Mehmet Doğan “rüşvet karşılığı gerçeğe aykırı rapor düzenlemek" suçundan dolandırıldığını iddia eden işadamı Fehmi Öztürk’ün eski ortağı Fırat Muşlu ise ”Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek ve rüşvet vermekten”, Süleyman Özdemir ise ”rüşvete aracılık etmekten” yargılandıkları Bakırköy 18.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Aralık 2019’da beraat ettiler. Ancak Bakırköy Başsavcılığı bu kararı Anadolu Bölge Adliye Mahkemesi’ne İstinaf yoluna başvurdu. Başvuru sonucu,İstinaf Mahkemesi 13.Ceza Dairesi,sanıklar hakkındaki “ beraat” kararını bozdu ve yeniden yargılanmaları için dosyayı,yine 18.Ağır Ceza Mahkemesi’ne yolladı.



DURUŞMA GÜNÜ VERİLDİ SANIK MEHMET DOĞAN HSYK VE MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

Bunun üzerine aynı mahkeme yeniden yargılama için, duruşmaya günü belirledi.Bu sırada sanıklardan Mehmet Doğan,HSYK’ya ve mahkeme heyetine bir dilekçe yazdı.Doğan dilekçede,kendisine bilirkişi görevini yine savcının verdiğini ve kendisini görevini yaptığını belirterek,”Sayın mahkememizde;yalvararak yukarıdaki 5 madde Anayasal İstinaf Mahkemesi bozma kararına uygun,haklı taleplerim hususunda,dosya üzerinden acilen karar verilmesini arz ve talep ediyorum.”dedi. Sanık Doğan dilekçenin devamında ise mahkeme heyetini adeta tehdit ederek,”Haklı taleplerinin reddi halinde,sayın mahkemeyi müfteri durumuna düşürmeye,sayın başsavcının dahi,hakkının olmadığı yüksek malumlarınızdan.Böyle alçak,hakir,zelil kılınmış olarak,kurbanlık koyun gibi,hak ve hukuk dışı,tutuklanacağımı bile bile,duruşmaya katılmamın mümkün olmayacağı gayet tabiidir.Binaenaleyh,duruşma öncesi nde,hukuki zeminde geriye dönüşü olmayacak şekilde,her şey benim içinde mübah hale gelmiş olacaktır.Hukuken haklılığıma rağmen, yalvarmalarının unutulmaması arz olur.”yazdı. Doğan,bu dilekçesinden sonra,aynı mahkemeye bir dilekçe daha verdi.



FEHMİ ÖZTÜRK SANIKLARIN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Bu arada, işadamı Fehmi Öztürk’le,aynı mahkemeye bir dilekçe ile başvurarak,sanık Mehmet Doğan ve Süleyman Özdemir’in verdikleri ifadelerden,Gelecek Partili Cuma İçten’in,bu pazarlıklar sırasında kendileri ile beraber olduğunu ve Fırat Muşlu ile birlikte hareket ettiğini belirterek,can güvenliğinin olmadığını bildirerek,sanıkların tutuklanmasını istedi.

MAHKEME DAVADAN ÇEKİLDİ SANIK MEHMET DOĞAN 2.KEZ DİLEKÇE DAHA YAZDI

Baş döndüren bu gelişmelerin ardından,sanık Mehmet Doğan,mahkeme heyetinin çekilmesinden sonra,mahkemeye yeni bir dilekçe daha verdi.Doğan bu dilekçesinde ise,”Sayın mahkemeniz heyetinin hukuken geçerli,somut hiç bir delil olmadan,beni kamu görevini usulsüz olarak üstlendiğim!resmi belgede sahtecilik yaptığım!kendimi kamu görevlisi tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlediğim” şekilde haksızca,itham,iftira ve hakaretlere,akçak ve şerefsiz olduğu dava ve soruşturma dosyasında,verdiğim ifadelerde belgeleri ile ispat edilmiştir.Böyle şerefsizce mahkeme huzuruna çıkacağıma,ölüm benim için kurtuluş olacağından korkum yoktur.

Sayın heyetiniz,tespitlerinin haklılığı durumunda,ceza vermesi,(vermeyip görevinizi kötüye kullandığınızı!) kabul ettiniz.İyi niyetli olmanız halinde ise,bu olumsuzlukları düzeltmeniz gerekirken;davadan çekilmenizin nedeni,adil yargılanmamı sağlamak değildir.(Adil olmadığınızı mı itiraf ediyorsunuz)? Hakkınızdaki rüşvet ve irtikap suçlarını iddialarını ispatladığımda:”şeklinde ilginç beyanlarında bulundu.

Öte Yandan,50 milyon dolar dolandırıldığını öne süren işadamı Fehmi Öztürk’e,sözde tahkim heyetinde,Cuma İçten, Şükrü Derici,Bayram Karakoç ve Süleyman Özdemir ile kumpas kurmakla suçlanan işadamı Selahattin Tavusbay’da bir dilekçe ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.Tavusbay dilekçesinde,kendini işadamı Fırat Muşlu’nun,sahibi olduğu silahlı suç örgütü ile tehdit ettiğini ve Kaan Salmaner aracılığı,silahlı tehdidi sürdürüp, kendisinden 4 milyon 500 bin dolar para istediğini,ayrıca Şükrü Derici adlı işadamının da,Fırat Muşlu’nun tehditlerine boyun eğerek,bir takım tehditleri yerine getirdiğini iddia etti.



18.AĞIR CEZA MAHKEMESİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Bu dilekçeler sonrası ise, Bakırköy Adliyesi 18.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi ve duruşma heyeti,27 Nisan’da yapılacak olan duruşma öncesi,çekilme talebini değerlendirilmesi için dosyayı,Bakırköy 19.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiler.

Bakırköy 19.Ağır Ceza Mahkemesi de dava dosyasına 20.Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’nin bakmasına karar verdi.

ÇEKİLME GEREKÇESİ “ADİL YARGILAMA”

Bakırköy 18.Ağır Ceza Mahkemesi Hakim ile heyeti aldıkları karar ile davadan çekilmelerine gerekçe olarak,daha önce rüşvet almaktan tutuklu olarak yargıladıkları, Mehmet Doğan,’ın yazdığı dilekçeleri gerekçe gösterdi.Bakırköy 18.Ağır Ceza Mahkemesi kararında,”sanık Mehmet Doğan'ın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Kuruluna hitaben yazdığı dilekçelerde mahkememiz heyetine karşı hakaret ve iftiralarda bulunduğu, bu nedenle sanık Mehmet Doğan hakkında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve iftira suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/12969 sayılı dosyası tahtında soruşturma yürütüldüğü, tarafsız olmak kadar tarafsız görünmenin de elzem olduğu, sanıkların tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılandıklarını hissetmesi gerektiği gibi adil yargılandıkları konusunda da tereddüte düşmemeleri gerektiği, bu haliyle her ne kadar mahkememiz heyeti nezdinde tarafsızlık noktasında şüphe bulunmasa da tarafsız görünme ilkesi gereğince mahkememiz heyetinin tarafsızlığına gölge düşürecek sebepler bulunduğu” şeklinde çekilme kararı vermesi dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava Fırat Muşlu nun Fehmi Öztürk 'ün kendisini dolandırdığı iddiası ile yaptığı şikâyet sonrasında Savcılığın dosya hesabı almak üzere bilirkişi ataması ve hesapların gercegi yerine Fırat Muşlu'nun lehine çıkartılması için bilirkişi ile ruşvet karşılığı anlaşması ve bunun ortaya çıkması uzerine açılmıştı.