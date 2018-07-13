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5 BİN POLİSİN KATILIMIYLA "YEDİTEPE ASAYİŞ UYGULAMASI"

  Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul İstanbul'da 39 ilçede  5 bin polisin katılımıyla"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüklerinin...

5 BİN POLİSİN KATILIMIYLA "YEDİTEPE ASAYİŞ UYGULAMASI"

 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul
İstanbul'da 39 ilçede  5 bin polisin katılımıyla"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor. Uygulamada Trafik kontrolleri yapılırken polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, araçlarda da aramalar yapılıyor. Uygulamanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 

Görüntü Dökümü:
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- Beşiktaş iskele önünde yapılan uygulamadan görüntü
- Fatih'te yapılan uygulamadan görüntü
- Aramaya katılan Polis köpeğinden görüntü
- Polis helikopterinden görüntü
- Genel ve detaylar

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