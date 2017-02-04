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49 İLDE YAPILAN FETÖ OPERASYONU'NDA 91 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak Cumartesi günü 49 ilde 325 adreste, 235 kişi hakkında FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda...

49 İLDE YAPILAN FETÖ OPERASYONU'NDA 91 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak Cumartesi günü 49 ilde 325 adreste, 235 kişi hakkında FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 177 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 67 kişi 27 Ocak Cuma günü, 60 kişi ise 3 Ocak Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 91'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 24'ü adli kontrol talebiyle, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



50 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ GÖZALTINA ALINDIKLARI İLLERDE DEVAM EDİYOR

Sorguları devam eden 50 şüphelinin işlemleri gözaltına alındıkları illerde devam ettiği öğrenildi. 58 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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