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40 lira için 40 derece sıcakta çalışıyorlar

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde günü birlik tarım işine giden kadın ve çocuklar 40 dereceye ulaşan sıcaklıkta çalışarak 40 lira yevmiye alıyor. Sabah erken saatlerde uyanan işçiler, minibüs ve kamyonetlerle ilçe merkezinden 30 kilometre...

40 lira için 40 derece sıcakta çalışıyorlar

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde günü birlik tarım işine giden kadın ve çocuklar 40 dereceye ulaşan sıcaklıkta çalışarak 40 lira yevmiye alıyor.
Sabah erken saatlerde uyanan işçiler, minibüs ve kamyonetlerle ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal mahallere tarım işçiliğine gidiyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçilerin içinde okulların tatile girmesi nedeniyle lise öğrencileri de bulunuyor. 40 derece sıcakta ortalama 10 saat çalışarak 40 lira yevmiye aldıklarını belirten tarım işçilerinden Havva Agas, "Havalar aşırı sıcak ve bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Bir aydır pamuk tarlasında yabani ot temizleme işine geliyoruz. Hava çok sıcak ve 10 saat güneş altında çalışarak günlük 40 lira yevmiye alıyoruz" dedi.  

Okulları tatil olduğu için tarlada çalışan lise öğrencileri de eğitim masrafları için aile bütçesine katkı sunduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Çalışan işçiler

- Pamuk tarlası

- Tarlada çalışan öğrenci işçiler

- Havva Agas’ın konuşması

- Tarlada çalışan kadınlar

- Pamuk tarlasında temizlenen yabani otlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)
256 MB

 

 

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