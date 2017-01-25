40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DENİZE ATTI, PİŞMAN OLUNCA TESLİM OLDU

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL

Sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltına alınırken deniz polisinin denizde yaptığı aramada bebek bulunamadı.

Fatih'te dün S.T. adlı bir kadın polise giderek, birlikte yaşadığı sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini bunalıma girerek önce evinde bulunan kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını ardından Eminönü İskelesi'nden denize attığını ileri sürdü.

Yaptıklarından pişman olduğunu belirten S.T. adlı kadının verdiği bilgi doğrultusunda deniz polisi, Eminönü İskelesi ve çevresinde atıldığı iddia edilen çocuğu bulmak için denizde arama çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonuç vermedi. Gözaltına alınan kadının polis merkezinde sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Denize polisinin arama çalışmaları

-Dalgıçlardan detay görüntü

-İskeleden görüntüler

-Genel görüntüler

