Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

* Sancaktepe'de geri geri sürdüğü kamyonet ile 4 yaşındaki Adem Örde'nin ölümüne neden olduğu ileri sürülen Adem A., “Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.  Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul Sancaktepe'de dün akşam...

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

* Sancaktepe'de geri geri sürdüğü kamyonet ile 4 yaşındaki Adem Örde'nin ölümüne neden olduğu ileri sürülen Adem A., “Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı. 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde geri geri sürdüğü kamyonet ile bisiklet süren 4 yaşındaki Adem Örde'nin ölümüne neden olduğu ileri sürülen Adem A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Adem A., savcılık sorgusunda aracına binmeden önce arkasını kontrol ettiğini ancak kimseyi görmediğini söyledi. Yola çıkmak için önce geriye doğru manevra yaptığını, bu sırada aracın sol arka tekerleğinin bulunduğu taraftan taşa takılmış gibi bir ses geldiğini söyleyen Adem A., “Aracımı durdurarak aşağıya indim. Aracın arkasına gittiğimde Adem Örde'ye çarptığımı anladım. Ölen çocuğun yakınlarının bana ve aileme zarar vereceği endişesi ile kamyoneti park ettikten sonra evime kaçtım. Kapıyı kilitledikten sonra 112 ve 155'i arayarak kazayı bildirdim. aradım. Emniyetten zırhlı araç gelerek beni evimden uzaklaştırdı. Kazada benim herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Olaydan dolayı üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum" dedi. 
Adem A., savcılık tarafından, “Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

GERİ GERİ MANEVRA YAPARKEN BİSİKLET SÜREN ÇOCUĞU EZDİ
Mahkemedeki sorgusunda geri geri manevra yaparken aynalara baktığını söyleyen Adem A., “Geriye giderken sol arka teker bir cismin üzerinden geçti. Bunun üzerine araçtan inerek kontrol ettim. O sırada bir çocuğun kafasının üzerinden geçtiğimi gördüm. Hareketsiz yatan çocuğun öldüğünü anladım. Hiçbir şekilde çocuk sesi veya ağlaması duymadım. Arabayı parka alıp çocuğun aracın altından çıkmasını sağladım. Şok olduğum için polis ve ambulansı ben arayamadım, ancak çevredekilerden aramalarını istedim. Olay yerine gelen kayın pederim ve eşim, beni oradan uzaklaştırarak evime çıkardı. Herhangi bir saldırıya uğramamak için polisi aradık. Polis ile birlikte emniyete geldim" dedi. 

TUTUKLANDI
Adem A., mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328