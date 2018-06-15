4 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı

TERÖR örgütü PKK'nın suikast listesinde yer alan ve 24 Haziran öncesi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu gruba, PKK yandaşlarının saldırısı sonucu, 4 kişinin öldüğü olayların ardından incelemeler tamamlandı. Olayda ölenler arasında bulunan Esved Şenyaşar'ın daha önce de terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve yeni dönemde de 6'ncı sıra milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız, dün kardeşleri, yakınları ve parti üyeleriyle birlikte Suruç ilçe merkezinde kampanya çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri yaptı. İlçenin farklı noktalarında çalışma yürüten Yıldız ve beraberindekiler, öğleden sonra Suruç Belediyesi'nin arka kısmında bulunan çarşıdaki esnafı ziyaret etmek istedi. Ancak, iddiaya göre, iş yerinin bulunduğu çarşının giriş noktasında Esved Şenyaşar ile babası ve bazı yakınları AK Parti grubuna engel olmak istedi. Şenyaşar, esnafı ziyaret etmek isteyen Milletvekili Yıldız ile beraberindekilere, oylarının renginin belli olduğunu söyleyerek, çarşıya girmemelerini istedi. Duruma tepki gösteren Yıldız ve beraberindekiler ise her görüşe saygı duyduklarını, Suruçlu olduklarını belirterek, kampanya yürüttüklerini ve esnafla selamlaşacaklarını ifade etti. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Şenyaşar Ailesi'ne mensup kişilerin de katılmasıyla büyüyen tartışmada PKK yandaşları, yanlarında bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancalar ile AK Parti'lilerin üzerine ateş açmaya başladı. AK Partililerin de karşılık vermesiyle çatışmaya dönen olay, silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.Kavgayı sonlandıran polis, olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri de yaralanan 12 kişiyi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Acil serviste yaralılara müdahale edilirken, olayı duyarak hastaneye akın eden Yıldız ve Şenyaşar aileleri mensupları arasında yeniden tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle oluşan gerginlik, polisin havaya ateş açmasıyla sonlandırıldı. Gerginliğin büyümemesi için yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezinde farklı hastanelere sevk edildi.Kentte tansiyonun yükselmesine yol açan olayın ardından Suruç ilçe merkezi ile yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayın meydana geldiği çarşı ve çevresini ablukaya alan polis, kimsenin bölgeye yaklaşmasına izin vermezken Yıldız ve Şenyaşar ailesi fertlerinin yaşadığı yerler ile AK Parti, HDP ve kamu kurumu binalarının çevresinde yoğun önlem alındı.Bu arada olayı haber alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile kent yöneticileri de Suruç'a giderek incelemelerde bulundu.Şanlıurfa'ya ulaştırılan yaralılardan milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız (53) ile AK Parti'lilere saldıran grupta yer alan Esved Şenyaşar, Fadıl Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar kurtarılamayarak öldü. Tedavisi süren 5'i milletvekili Yıldız'ın akrabası 8 kişiden 4'ü ise hayati tehlikeleri bulunduğu için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTIOlayda yaşamını yitiren ve AK Parti grubunun esnaf ziyaretini engellemeye çalışan Esved Şenyaşar'ın DBP yöneticisi olduğu, 2016 yılı Kasım ayında terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirlendi. Terör operasyonunda gözaltına alınan Şenyaşar'ın sorgulamasının ardından serbest kaldığı ortaya çıktı.MİLLETVEKİLİ YILDIZ, SUİKAST LİSTESİNDEYDİSeçim kampanyası yürütürken saldırıya uğrayan ve ağabeyini kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu da ortaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerken beraberinde silah ve mühimmatlarla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti. Teröristler sorgularında da terör örgütünün talimatıyla suikast için Türkiye'ye geldiklerini itiraf etmişti.SORUŞTURMAYI 4 SAVCI YÜRÜTÜYORSuruç'ta yaşanan saldırının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla başlatılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı gece boyu polislerle birlikte hareket ederek inceleme yaptı. Sabah saatlerinde de saldırının terör boyutunun araştırılması için soruşturmaya 3 Cumhuriyet savcısı daha dahil edildi. Böylece 4 savcı, saldırıyla ilgili soruşturmayı genişleterek yürütmeye başladı.İNCELEMELER TAMAMLANDISuruç'ta olayın ardından güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarına kadar saldırının yaşandığı çarşıda inceleme yaptı. Yürütülen titiz çalışmayla olay yerindeki delilleri tek tek toplayan polisler, bölgedeki güvenlik ve Mobese kamera kayıtlarını da ayrıntılı inceledi. Yapılan titiz ve detaylı çalışmanın ardından, olaya karıştığı saptanan ve çevrede olduğu belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sayıları ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, bu kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda da yeni gözaltıların olduğu belirlendi.SALDIRI BİLİNÇLİ YAPILDI İDDİASIGüvenlik güçlerinin incelemesinde, saldırıyı gerçekleştiren PKK yandaşlarının AK Parti grubunun gün içerisinde esnaf ziyaretini haber aldıklarını ve çarşıya geleceklerini öğrenerek hazırlık yaptıkları iddia edildi. İddialara göre, AK Parti milletvekili ve beraberindekilere engel olmak isteyenlerin uzun namlulu tüfekler ile çarşıda konuşlandıkları ve heyeti çarşı girişinde durdurduklarını ve çıkan tartışma üzerine saldırıyı gerçekleştirdikleri kaydedildi.AİLE FERTLERİ İLÇEYİ TERK ETTİAK Partili gruba saldıran ve çıkan çatışmada ölen Şenyaşar Ailesi fertlerine mensup kişilerin de gece geç saatlerde Suruç'taki ikametlerini terk ederek Şanlıurfa ve çevre köylerdeki yakınlarının yanlarına gittikleri belirlendi.BAKAN SOYLU, SURUÇ'A GELDİYaşanan olayın ardından sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Suruç'a geldi. Suruç ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Soylu, AK Partili Yıldız ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Soylu beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Mehmet Şah Yıldız'ın Hicret Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Güvenlik güçlerinden soruşturmaya ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu'nun öğleden sonra taziye için ilçeye gelecek Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte soruşturmanın son durumuna ilişkin açıklama yapacağı da öğrenildi.

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Olay yerinin gündüz görüntüleri

Güvenlik önlemleri

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