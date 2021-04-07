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377 kişinin mal varlığı donduruldu... Listede kimler var? Tıkla..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Çalışma Bakanı Lütfü Elvan'ın ortak imzasıyla terör örgütü FETÖ, DAEŞ, PKK ve DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla 377 kişinin mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğü girdi.

GÜNDEM 07.04.2021, 14:53 07.04.2021, 19:01 Murat Aydın
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377 kişinin mal varlığı donduruldu... Listede kimler var? Tıkla..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Çalışma Bakanı Lütfü Elvan'ın ortak imzasıyla terör örgütü FETÖ, DAEŞ, PKK ve DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla 377 kişinin mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğü girdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK/KCK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Bu kararın ardından birileri çıkıp "Neden bu kadar beklendi" diye eleştirmeye başladı. İşte bu kadar yıl beklemenin perde arkasındaki nedenler...

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, FETÖ/PDY, DAEŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu. 

FETÖ'DEN KİMLER VAR?

Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ismi öne çıkarken, Listede kamuoyu tarafından tanınan isimler örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler bulunuyor.

PKK'DAN 77 KİŞİ VAR ARALARINDA HDP'LİLER DİKKAT ÇEKİYOR

PKK/KCK terör örgütünden 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede dikkat çeken isimler oldu.

DHKP-C'DEN 9 İSMİN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C terör örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı. Ayrıca, DAEŞ terör örgütü üyesi 86 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Şimdiye kadar neden beklendi? İşte cevabı...

Mal varlıklarının dondurulması karanının ardından "Şimdiye kadar aklınız neredeydi?" eleştirileri gelmeye başladı. İşte malvarlıklarına el koymak için beklenmesinin nedeni: Kanun olmadan herhangi bir şeye el kullanmaz...

- 6415 sayılı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi Hakkında Kanun Şubat 2013’te yürürlüğe girerek, Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatında temel konuma geldi. Bununla birlikte terörizmle iltisaklı kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin bu kanunda herhangi bir önleyici tedbire yer verilmedi. 

- 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan değişiklikle Kanunun 7. maddesinin 3. kfıkrasında “mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilir.” hükmü eklendi.

- Bu değişikliğin ardından ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde, 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin mal varlıklarına el konuldu. 

İŞTE; RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN MAL VARLIĞI

DOLDURULAN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ LİSTESİ

#terör #PKK #feto #dhkpc daeş
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