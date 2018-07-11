3,5 yaşındaki Evrim, karadan ve havadan aranıyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde,dün sabah saatlerinde yaylada ki çadırlarının önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Evrim hem karadan hem de jandarma ekipleri tarafından drone ile aranıyor.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında, Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, dün sabah saatlerinde hayvanları suya götürmek için yayladan çadırdan ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Küçük Evrim'i fark eden babaanne Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek torununu çadıra bırakılmasını istedi. Kızını çadıra götüren anne Dilek daha sonra ahıra gitti. Bir süre sonra geri dönen Satı Atış. yaylada torununu bulamayınca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler küçük Evrim'i bulmak için bölgede dün gece geç saatlere kadar aradı.

DRONE ILE ARANIYOR

Sabah saatlerinde Evrim'in kaybolduğu noktada, jandarma, AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda yapılan arama çalışmalarına Yenisu köyü sakinleri de katıldı. Ayrıca arama çalışmalarında Jandarma ekipleri havadan da drone ile arama yaptı. Bu sırada kayıp Evrimi aramak için köylerinden vatandaşlar yayla traktörlerle akın ettiler. Babaanne Satı Atış, ineklerin yanına giderken, gelini Dilek'e Evrim'i alması için çağırdığını daha sonra ise ineklerin yanına gittiğini söyleyerek, "Hayvanlarımız tarlaya girmesin diye kız geldi aradan kızı aldı gitti. Benim gördüğüm ettiğim bu oldu. Benim görmem bu oldu. Ben enişteme dedim ki 'acıktık hadi gidelim yemeğimizi yiyelim' dedim. Sonra buraya geldik. Anne yok nerede dedi. Yavrum ben çocuğu görmedim. 'Ben sana götür' dedim . Ancak o zaman aramaya başladık daha bulamıyoruz. Burada oynuyordu. Yanında kimse yoktu sadece kardeşi vardı" dedi.

Tek isteğinin çocuğunun bulunmasını olduğunu isteyen anne Dilek Satı ise "Annem hayvanların yanına gitti. Sonra annem bağırdı 'çocuğu al diye' çocuğu aldım eve getirdim. Ondan sonra 5 dakikalığına ahıra girdim. Sonra çocuk evden çıkmış gitmiş nereye gitti daha da bulamıyorum. Aradım taradım her tarafı bulamadım. Burada yabancı kimse yoktu" şeklinde konuştu.