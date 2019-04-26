32 ilde FETÖ operasyonu: 15 askere gözaltı

Konya merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 muvazzaf askerden 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' yapılanmasında faaliyet gösteren 50 muvazzaf asker tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 asker gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Konya'da gözaltına alınan ve halı sahada futbol oynarken sakatlandığı belirtilen şüphelilerden biri, sağlık kontrolüne sağ ayağı alçılı halde getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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