Flaş HaberSon dakika... 31 İlde sokağa çıkma yasağı
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31 ilde Sokağa çıkma yasağı vatandaşı sokağa döktü
Türkiye'deki corona virüsü salgını nedeniyle 31 ilde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar market, benzinlik ve fırınlara akın etti
GÜNDEM 10.04.2020, 23:10 Murat Aydın
Türkiye'deki Koronavirüsü salgını nedeniyle 31 ilde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar market, benzinlik ve fırınlara akın etti.
Vatandaşlara sosyal mesafe kuralını unutturan son dakika sokağa çıkma yasağı uygulaması oluşan uzun kuyruklar nedeni ile bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.Sokaklarda çekilen fotoğraflar sosyal medyada patladı. Yasağın ardından Twitter'da hemen trent topik oldu.
Yasak haberinin açıklanmasının ardından İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Samsın gibi illerde dahil 31 ilde vatandaş sokağa koşarak sıraya girdi.
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak iş yerleri ve çalışanlar genelgede söyle yer aldı.
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