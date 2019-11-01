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307 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 256 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakimi ve savcısının görev yeri değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu...
GÜNDEM 31.10.2019, 17:41
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 256 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakimi ve savcısının görev yeri değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 256 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakimi ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesini yayımladı. Kararname HSK'nin internet sitesinde yayımlanırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Velsel Kaçmaz da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.
Özkan ARSLAN/ANKARA, ()
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